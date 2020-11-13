13 Kasım 2020 Cuma 15:01 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 15:01

Muşmula meyvesi dalında don yemeden toplanırsa olgunlaşmadan çürür. Bu ndenle pazardan ve manavdan aldığımız muşmulalar henüz olgunlaşmamış olanlardır. Muşmula soğuk seven bir meyvedir. Olgunlaşması için havaların yeterince soğuk olmadan toplanmaması gerekir. Pazardan alınan muşmulaları yumuşatmanın 2 yöntemi vardır. Peki muşmula nasıl yumuşatılır? Olgunlaşmamış muşmula nasıl yumuşar? İşte denenmiş yöntemler.

Ekim sonu, kasım ayı başları gibi Muşmulanın hasadı başlar. Birkaç ay hasadı sürer. Bu yüzden kış aylarında hasadı devam eder ve şifasından yararlanılabilir. Fakat birçok faydası bulunan bu meyve tam olgunlaşmadan yeşil haldeyken tüketilmemelidir. Hatta satın alındıktan sonra bir süre evinizde beklese bile biraz daha olgunlaşır ve yumuşar. Tadı da daha güzel olur. İşte muşmulayı yumuşatmanın kolay yolu.

MUŞMULAYI YUMUŞATMAK İÇİN ELMA VE AYVA İLE OLGUNLAŞTIRMA YÖNTEMİ

Elma ve ayva meyveleri genellikle diğer meyvelerin yanında durduğu zaman olgunlaştırma etkisine sahiptir. Elmayı diğer sebze ve meyveleri daha hızlı olgunlaştırmak için kullanabilirsiniz.

Etilen adlı bir gaz salgılayan elma, bu salgıladığı gaz sayesinde yanındaki meyveleri sebzeleri hızla olgunlaştırır. Daha etkili sonuç almak için olgunlaştırmak istediğiniz yiyecekleri elma ile birlikte kağıt poşetlere koyarak bekleyebilirsiniz.

Muşmulaları ezilmeyecek şekilde bir kaba veya poşete koyup aralarına 2 tane elma koyun. (Eğer poşete koyacaksanız ağzını tam olarak kapatmayın.)

Elma veya ayvanın etrafına yerleştirdiğiniz muşmulaları yumuşaması için dolabın sebzelik bölümüne yerleştirin. Soğukta daha çabuk olgunlaşan muşmulaları bu şekilde birkaç günde olgunlaştırabilirsiniz.

DONDURMA YÖNTEMİ İLE MUŞMULA YUMUŞATMA

Henüz sert olan muşmulaları bir kap yada poşet içerisine buzluğa yerleştirin. Yaklaşık 12 saat kadar bekledikten sonra çıkarıp bir kağıt havlunun üzerine dizin.

Çözülmeye başlayan muşmulaları yine peçete veya kağıt havlu yardımıyla kurutun. Muşmulaların yüzeyinde küçük su damlacıkları oluşacaktır muşmulanın bozulmaması için mümkün olduğunca üzerinde su kalmaması gerekir.

Muşmulalar tamamen çözüldüğünde hızlı bir şekilde olgunlaşmış olacaktır. Eğer muşmulaların ic kısmı henüz istenilen olgunluğa oluşmamışsa işlem tekrarlanır ya da biraz daha bekletilir.

Not: Emin olmak için öncelikle birkaç tane muşmulayı dondurarak bu yöntemden emin olabilirsiniz.

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