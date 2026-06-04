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Yaşam

Müstakil evde yılan paniği: Halının altından çıkarıldı

Osmaniye'de müstakil bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerinin yaptığı detaylı arama sonucu halının arasında bulunarak yakalandı.

IHA4 Haziran 2026 Perşembe 15:17 - Güncelleme:
Müstakil evde yılan paniği: Halının altından çıkarıldı
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Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerine yılan girdiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, evde detaylı arama çalışması başlattı. Yapılan incelemede yılanın yatak ve halılar arasında saklandığı belirlendi. Sedir üzerindeki yastıklar ve yataklar dikkatlice kontrol edilirken, yılanın rulo halinde sarılmış bir halının arasında bulunduğu tespit edildi.

İtfaiye ekiplerinin dikkatli müdahalesiyle bulunduğu yerden güvenli şekilde alınan yılan, yerleşim alanından uzak bir bölgede doğaya salındı.

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