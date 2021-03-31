İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2021 Çarşamba / 17 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3202
  • EURO
    9,8135
  • ALTIN
    450.903
  • BIST100
    1396.38
Yaşam

Mutfak tüpü bomba gibi patladı

Samsun'da gaz sıkışması sonucu patlama meydana gelen evde hasar oluştu. Fatma Taştan, sobayı yakıp mutfağa girdiğini belirterek, 'Baktım tüp hava yapıyor, dışarı çıktım. Tüp getirende kabahat. Ben dışarı çıktım, patladı kendi kendine. Evde benden başka kimse yoktu, oğlum işteydi.' ifadelerini kullandı.

AA31 Mart 2021 Çarşamba 11:58 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 11:58
ABONE OL

Yenidoğan Mahallesi Şehit Astsubay İlhan Hamlı Sokak'ta oğlu ile yaşayan Fatma Taştan (65), evde gaz kokusu hissedince dışarı çıktı.

Taştan'ın çıkmasından kısa süre sonra evde patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Patlama nedeniyle evin pencerelerinin camları kırıldı, demir korkuluklar yerinden çıktı.

Mahalle sakinleri, patlama sonrası eve girerek mutfak tüpünü dışarı çıkardı.

Fatma Taştan, gazetecilere, sobayı yakıp mutfağa girdiğini belirterek, "Baktım tüp hava yapıyor, dışarı çıktım. Tüp getirende kabahat. Ben dışarı çıktım, patladı kendi kendine. Evde benden başka kimse yoktu, oğlum işteydi." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.