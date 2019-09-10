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Mutlu Aile Defteri filmi konusu nedir? Mutlu Aile Defteri oyuncu kadrosunda kimler var?

Show TV ekranlarında bu akşam saat 21.45'te yayınlanacak olan Mutlu Aile Defteri filmi hakkında internet araştırmaları yapılmaya başlandı. Mutlu Aile Defteri filmi konusu nedir? Mutlu Aile Defteri oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Yönetmen koltuğunda Nihat Durak’ın oturduğu Mutlu Aile Defteri filmi 8 Şubat 2013 yılında vizyona girdi. Filmin senaryosu Emre Özdür, Volkan Sümbül ve Ali Demirel'in kaleminden çıktı. Mutlu Aile Defteri filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Mutlu Aile Defteri filmi konusu nedir? Mutlu Aile Defteri oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Show TV ekranlarında bu akşam saat 21.45'te yayınlanacak olan Mutlu Aile Defteri filmi hakkında araştırmalar yapılıyor. Yönetmenliğini Nihat Durak'ın üstlendiği Mutlu Aile Defteri filmin senaryosu ise Emre Özdür, Volkan Sümbül ve Ali Demirel'in kaleminden çıktı. Yapımcılığını Tims Production'ın üstleniyor. Mutlu Aile Defteri filmi hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. 
 

 
MUTLU AİLE DEFTERİ FİLMİ KONUSU NEDİR? 
Sert ve otoriter bir mizaca sahip Emekli Albay Yıldırım Taşyumruk günün birinde damdan düşer. Bu olay yıllar önce kendisinden koşa koşa kaçmış olan evlatlarını yeniden aynı çatı altında buluşturur. Yıldırım Bey artık daha güçlü, daha hızlı ve daha öfkelidir. Ve çocuklarının sakladığı sırları ortaya çıkarmakta kararlıdır. Çocukları ise yalanlarını sürdürmeye çalışırken her geçen gün daha da köşeye sıkışmaktadır...
 

 
MUTLU AİLE DEFTERİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Büşra Pekin
Öner Erkan
İlker Aksum
Binnur Kaya
Bülent Emrah Parlak
Tuncel Kurtiz
 

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