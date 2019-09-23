Mutlu aileden geriye fotoğraf karesi kaldı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde Fatih Umuç (23) idaresindeki otomobil, dere yatağına devrildi. Kazada araçta bulunanlardan Hakan (35) ve oğlu Yunus Emre Umuç (1), olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan çocuklardan Yusuf Kenan (7) ve Yavuz Selim Umuç (9), sevk edildikleri hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

RİSK SÜRÜYOR

Yaralanan Hicran (33) ve Sibel Erva Dalga (3) ile Aysun (32) ve Fatih Umuç (23), ilk müdahalenin ardından Sivas’taki hastanelere sevk edildi. Aysun Umuç’un da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Araçtakilerin, Hakan Umuç’un Hatay’daki kız kardeşinin düğününe katıldıktan sonra Kars’a dönmek için yola çıktıkları öğrenildi. Bu arada kaza yerinde, Hakan Umuç ile evlenen kız kardeşine ait olduğu belirtilen, bir düğün salonunda çekilen fotoğraf dikkati çekti. Dere yatağına yuvarlanan araç çekici yardımıyla çıkarıldı.