Müze ve örenyerlerimize olan ilgiyi arttırmak, kültürel miraslarımızı daha geniş kitlelere yaymak amacı ile dünyanın birçok yerinde aynı gün kutlanan “Müzede Selfie Günü” (Museum Selfie Day), ülkemizde bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 300’den fazla müze ve örenyerinde kutlanacak.

KÜLTÜR AŞ’DEN KİTAP HEDİYESİ

Daha önce, Jay-Z ve Beyonce çiftininParis’teki Louvre Müzesi’nde selfie çekmeleri ile daha da popülerleşen Müzede Selfie Günü kutlamaları müze ve örenyerlerinde çekilen selfie’lerin #MüzedeSelfieGünü, #MuseumSelfieDay, #MüzedeSelfie etiketleri ile sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine tasarlanmış bir gün. Müzede Selfie Günü, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 300’den fazla müze ve örenyerinde saat 09:00’da başlayacak ve 17:00’da sona erecek. Etkinliğe destek veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ, Yerebatan Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Şerefiye Sarnıcı’nı ziyaret ederek selfi çeken ve sosyal medya hesabından paylaşan 20 ziyaretçiye “İstanbul’un Yüzleri” serisinden değerli kitaplar hediye edecek.