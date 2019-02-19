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Müzik müzesinde karekodlu dönem

Türkiye'de alanının en büyüğü olan Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Devlet Konservatuvarı İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesini ziyaret edenler, telefonlarından karekod okutarak enstrümanların seslerini, Türkçe veya İngilizce açıklamalarını dinleyebiliyor.

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Üniversite yerleşkesinde, iş adamı İbrahim Alimoğlu’nun çabası ve Alman koleksiyoncu Wolfgang Ott’un desteğiyle kurulan müzede, farklı kültür ve coğrafyalardan yüzlerce müzik aleti sergileniyor. AKÜ Devlet Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Bölümü Öğretim Görevlisi Yunus Emre Uğur, geçen yıl konservatuvarın müdürü Prof. Dr. Uğur Türkmen tarafından gerçekleştirilen araştırma projesi kapsamında müzedeki tüm enstrümanların ses ve görüntü kayıtlarının alındığını söyledi. Müze ziyaretçilerinin bunları dinleyebilmesi için karekod uygulaması hazırladıklarını belirten Uğur, “Artık müzemizi ziyarete gelen misafirlerimiz, telefonlarından karekodları okutarak burada sergilenen bütün enstrümanlarımızın seslerini, ayrıca Türkçe ve İngilizce açıklamalarını duyabiliyorlar.” dedi. 

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