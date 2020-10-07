07 Ekim 2020 Çarşamba 13:31 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 13:31

Nagehan Şaşmaz kaç yaşında ve nereli? sorusunun yanıtı Necati Şaşmazla olan boşanma davaları haberlerinin ardından gündemde hız kazandı. 28 yaşında olan Nagehan Şaşmaz, 2012 yılında Kurtlar Vadisi başrol oyuncusu Necati Şaşmaz ile evlenmişti. Peki Nagehan Şaşmaz kimdir? İşte Nagehan Şaşmaz hakkında merak edilenler.

Kurtlar Vadisi dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz ile 2012 yılında evlenen ve bu evlilikten iki çocuk dünyaya getiren Nagehan Şaşmaz'ın kim olduğu, çift hakkında basına yansıyan 'boşanma' haberleri sonrası merak konusu oldu. İşte Nagehan Şaşmaz'ın biyografisi



NAGEHAN ŞAŞMAZ KİMDİR?

Nagehan Şaşmaz 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlköğretim ve lise eğitiminin ardından üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı.

28 yaşında olan Nagehan Şaşmaz 2012 yılında 'Kurtlar Vadisi' dizisinde başrol oynayan Necati Şaşmaz ile dünya evine girdi. 2013 yılında 'Ali Nadir' ve 2017'de dünyaya gelen 'Yusuf Emir' adında iki çocuk sahibidir.

NECATİ ŞAŞMAZ KİMDİR?

15 Aralık 1971 tarihinde dünyaya geldi. Muhammed Necati Şaşmaz aslen Elazığlıdır ve Zazadır. Asıl mesleği turizmcilik olan Necati Şaşmaz, eğitimini tamamladıktan sonra 6 yıl ABD'de yaşadı. Hayatına Türkiye'de devam etme kararı alan Necati Şaşmaz, Ankara'da sigorta acentesi açtı.

2000 yılında yönetmen Osman Sınav ile tanıştı. Kendisine bir yapımın senaryo ekibinde yer alması teklifi geleceğini beklentisi ile görüşmeye gitti.

2001 yılında Kurtlar Vadisi projesine başlayan Necati Şaşmaz'ın, Raci Şaşmaz ve Zübeyr Şaşmaz adında iki kardeşi vardır. Raci Şaşmaz aynı zamanda Kurtlar Vadisi'nin ilk dönemdeki senaristidir.

Necati Şaşmaz, 12 Aralık 2012 tarihinde kendisinden 21 yaş küçük Nagehan Kaşıkçı ile evlendi. Boşanma aşamasındaki çift, 2 çocuk sahibidir.