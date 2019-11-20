Türk spor tarihine damga vuran halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filminin vizyon tarihi merak ediliyor. Naim Süleymanoğlu filmi ne zaman vizyonda? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu fimi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Çekimleri; Avustralya'nın Melburn şehriyle, Bulgaristan, Türkiye, Moskova, Brezilya, İngiltere ve ABD'de gerçekleşen 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filminde 19 bin 800 figürasyon kullanıldı. Çekimleri tamamlanan film şimdi vizyon tarihi için gün sayıyor. Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi hakkında tüm detaylar sizlerle..

NAİM SÜLEYMANOĞLU FİLMİ NE ZAMAN VİZYONDA?

Daha önce 25 Ekim'de gösterime girmesi planlanan filmin vizyon tarihi, 22 Kasım'a ertelendi.

"Dünyanın En İyi Sporcusu" seçilen Naim Süleymanoğlu, kariyerinde 47 dünya rekoruna, 6 Avrupa şampiyonluğu ile 7 dünya şampiyonluğuna imza atmasının yanı sıra 3 olimpiyat altın madalyasının da sahibi oldu. Kendi ağırlığının 3 katından fazlasını kaldırabilen tek sporcu olarak da tarihe geçen Süleymanoğlu, dünya rekoruna ilk olarak 15 yaşındayken imza attı.

CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU FİMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmde usta haltercinin babası Süleyman Süleymanoğlu'nu Yetkin Dikinciler, annesi Hatice Süleymanoğlu'nu Selen Öztürk, halter sporuna yeteneğini fark eden ve onu dünya spor arenasına taşıyan ilk antrenörü Enver Türkileri'yi ise Gürkan Uygun oynayacak.

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Levent Ülgen, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu, Bülent Alkış, Kemal Başar, Maria Rumenava Sotirova, Mehmet Esen, Evren Erler, Mustafa Kırantepe, Uğur Güneş ve İsmail Hacıoğlu rol alıyor.

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967 tarihinde Bulgaristan Ahatlı'da dünyaya geldi. Tüm otoritelere göre tüm zamanların en iyi haltercisi olan Süleymanoğlu, dünya çapında Cep Herkülü olarak anılır.

Haltere 1977'de, 9 yaşındayken başladı. 15 yaşında Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. On altı yaşında rekorla şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını almayı başardı. Kariyeri boyunca üç Olimpiyat Altın madalyası, yedi Dünya Şampiyonluğu ve altı Avrupa Şampiyonluğu vardır. Tam 46 kez dünya rekoru kırdı. 1984 yılında silkmede ağırlığının 3 katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçti.

Naim Süleymanoğlu, 1983 – 1986 arasında gençlerde 13, büyüklerde 50 olmak üzere tam altmış üç rekor kırarken, yine bu dönemde Dünya ve Avrupa şampiyonalarında 52, 56 ve 60 kilolarda şampiyonluklar yaşadı. 1984, 1985 ve 1986'da dünyada yılın haltercisi seçildi. Bu dönemde Bulgar Hükümeti'nin Türk isimlerini yasaklaması nedeniyle adı Naum Shalamanov olarak biliniyordu. Bulgaristan'daki baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986'da Melbourne'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye Büyükelçiliği'ne sığınarak Türkiye'ye iltica etti. Türkiye'ye ilticasında ve getirilmesinde bizzat Turgut Özal devreye girdi.

Siroza bağlı karaciğer yetmezliğine bağlı olarak 28 Eylül'de yoğun bakıma alındı. 6 Ekim'de de ameliyatla karaciğer nakli olan Süleymanoğlu, son olarak beyindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle 11 Kasım'da acil ameliyata alınmıştı.

Naim Süleymanoğlu 18 Kasım 2017 günü tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında hayatını kaybetti.