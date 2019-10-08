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Naim Süleymanoğlu'nun madalyalarının kayıp olduğu iddiasına suç duyurusu

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun ailesi tarafından, Süleymanoğlu'nun madalyalarının kayıp olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

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Süleymanoğlu ailesinin avukatı Aziz Demir, 2017 yılında vefat eden "Cep Herkülü" unvanlı milli haltercinin madalyalarının kayıp olduğu iddiasıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Suç duyurusu dilekçesini savcılığa sunan Avukat Demir, Büyükçekmece Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yaptı.

Demir, milli haltercinin 17 dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonluğu madalyasının ortada olmadığını belirtti.

Madalyaların nerede ve kimin elinde olduğunu bilmediklerini söyleyen Demir, "Bu konuda süren yargılamada merhumun kardeşinin verdiği ifadeye göre, 3 adedinin Bulgaristan'da olduğu, diğerlerinin nerede olduğu bilinmiyor. 3 Ekim 2019'da evinde yapılan araştırmada ise evinde, kasasında herhangi bir bulguya rastlanmadığı, dolayısıyla yapmış olduğumuz araştırmayla madalyaların yerinde olmadığını tespit ettik. Müvekkillerimin bana verdiği yetkiye dayanarak, ben de evi rahmetli ile birlikte kullanan, ondan sonra kullananlar, anahtarı olanlar ve elinde bulunduranlar, film stüdyosunda bunu kullananlar hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundum. Bundan sonra, sonucu yargıdan bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Müzede sergilenmesi gerekirdi"

Demir, bir gazetecinin madalyaların maddi değeriyle ilgili sorusu üzerine, "Bu madalyaların elbette maddi değeri var, çünkü bunlar altın madalya ama daha da önemlisi manevi değerleri. Bunların bence devlete ait bir müzede, bir spor müzesinde sergilenmesi, tüm halka sunulması gerekirdi. Maalesef şu ana kadar böyle bir girişim de olmadı. Biz şu anda madalyaların nerede, kimin elinde olduğunu bilmiyoruz." şeklinde konuştu.

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