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Yaşam

Namaz kılarken kullandığı elektrikli ısıtıcının parasını bıraktı

Rize’nin Pazar ilçesinde akşam namazı için camiye giden imam, gördüğü olay karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Namaz kılan bir kişi üşüdüğü için kullandığı elektrikli ısıtıcının parasını bıraktı.

IHA25.01.2020  10:51 - Güncelleme: 25.01.2020  10:51

Pazar ilçesinde Kirazlık Camisi’nde akşam namazını kılmak için camiye giden imam Mustafa Bölükbaş, 10 TL para ve ona iliştirilmiş bir not ile karşılaştı. "Hocam caminizde ikindi namazını kılarken üşüdük. Isıtıcılarınızı kullandık. Hakkınızı helal edin" şeklindeki not ile camiye 10 TL bırakıldığını gören cami imamı, çok duygulandığını ifade ederek, “Bugün akşam namazı kılmaya gittiğimiz Pazar Kirazlık Camisi’nde küçük bir not kağıdı üzerindeki para dikkatimizi çekti. Cemaatimizle birlikte kağıdı okuyunca çok duygulandık. Dışarıda kar yağarken üşüyen ve namaz kıldıktan bir süre sonra caminin ısıtıcılarıyla ısınan vatandaşlarımız inançları, örf ve adetlerine göre bedellerini ödeyerek insanlara çok güzel örnek oldular. ’Hocam caminizde ikindi namazını kılarken üşüdük. Isıtıcılarınızı kullandık. Hakkınızı helal edin’ ifadesi bu kardeşlerimizin hak ve hukuka ne kadar önem verdiklerini göstermektedir. Ahlaki çöküntünün yaşandığı, haram ve helalin birbirine karıştığı bu dönemde, bu tür insanlara rastlamış olmak bizi çok mutlu eti. Böyle insanlarımız olduğu müddetçe ülkemiz dimdik ayakta durmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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