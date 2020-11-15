15 Kasım 2020 Pazar 12:41 - Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 12:41

Kim Milyoner Olmak İster'de NASA sorusu yarışmaya damga vurdu! ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasında bu akşam sorulan NASA astronot John Young'ı neden kınamıştır? sorusu seyirciyi meraklanırdı. İşte milyonlarca izleyici tarafından araştırılan Kim Milyoner Olmak İster'deki NASA, astronot John Young’ı 1965’teki Gemini 3 görevi için uzaya giderken hangisini uzay mekiğine izinsiz soktuğu için sorguya çağırmış ve kınamıştır? sorusunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster, yayınlanan son bölümünde sorulan NASA astronot John Young'ı sorusu ile izleyiciyi ekran başına kilitledi. Ekranların en sevilen yarışma programı Kim milyoner olmak ister'de sorulan NASA, astronot John Young’ı 1965’teki Gemini 3 görevi için uzaya giderken hangisini uzay mekiğine izinsiz soktuğu için sorguya çağırmış ve kınamıştır? sorusu geceye damga vurdu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim milyoner olmak ister'de seyirciler soruyu merak ederek arama motorlarında araştırdı. İşte merak edilen NASA sorusunun cevabı...

NASA, astronot John Young'ı 1965'teki Gemini 3 görevi için uzaya giderken hangisini uzay mekiğine izinsiz soktuğu için sorguya çağırmış ve kınamıştır?

A- Şekerleme kaplı mısır patlağı

B- Dana etli sandviç

C- Ahududulu halka donut

D- Bergamot aromalı buzlu çay

CEVAP: B

ASTRONOT JOHN YOUNG KİMDİR?

13 km/h hızla Ay yüzeyindeki hız rekoruna sahiptir. Apollo 16 ile 21 Nisan 1972 tarihinde Ay'da yürüdü. En uzun astronot görevini yapmış kişilerden biridir. Ay'a iki kez gitmiştir (biri yere inmeden Apollo 10 ile). Uzayda 6 kez uçmuş tek astronottur.



Vikipedia'da yer alan bilgilere göre; NASA’da 42 sene çalışıp 2004’te emekli oldu. 5 Ocak 2018'de Houston, Teksas'taki evinde zatürre hastalığı komplikasyonlarından ölmüştür.