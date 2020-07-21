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Yaşam

Nazilli'de uyuşturucu operasyonu

Nazilli'deki operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi

İHA21 Temmuz 2020 Salı 18:47 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 18:47
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Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü suç örgütlerine göz açtırmıyor. Nazilli’de iki ayrı adrese yapılan aramalarda silah, tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Emniyet Müdürlüğü silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesi ile bir süredir takip ettiği iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Pınarbaşı Mahallesi’ndeki iki evde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 12 adet tabancaya ait fişek, biri pompalı 3 adet tüfek, 4 adet patlayıcı madde ve 8 kök hint keneviri ile bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonda 1984 Nazilli doğumlu M. M. K. yakalandı. Gözaltına alınan şahsın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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