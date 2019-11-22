Nazlıcan Arkan kimdir? Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan hastalığı nedir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan, geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla yoğun bakımda tutuluyor. İşte Benim Stilim'de 7. Sezon yarışmacısı olan Nazlıcan Arkan'ın sağlık durumu ve hastalığı hakkınd araştırmalar yapılıyor. Yeğeninin sağlık durumunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşan Ceylan "Yeğenim Nazlıcan Arkan hala yoğun bakımda. Lütfen dua edin. Arayan soran dua eden herkesten Allah razı olsun. Rabbim şafi isminle bütün hastalara şifa versin" ifadelerini kullandı. Nazlıcan Arkan hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.

NAZLICAN ARKAN KİMDİR?

Nazlıcan Arkan, 1993 İstanbul doğumludur. İşte Benim Stilim'de 7. Sezon yarışmacısı olan Nazlıcan Arkan, üniversite mezunudur. Bir bankada görev yapan Nazlıcan, yarışma günlerinde modaya ve giyime olan tutkusundan bahsetmiştir. Nazlıcan Arkan aslen Tuncelilidir.