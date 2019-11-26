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‘Ne istedin kızımdan’

Boşandığı eşi Yalçın Özalpay tarafından uğradığı satırlı saldırı sonucu ağır yaralanan ve 44 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan, toprağa verildi. Talihsiz kadının annesi “Eceliyle ölmedi kızım. Azrail her gün geçti, kimse korumadı seni” diye feryat etti.

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Eskişehir’deki bir anaokulunda aşçı olarak çalışan 2 çocuk annesi Ayşe tuba Arslan (44) 6 ay önce boşandığı 24 yıllık eşi Yalçın Özalpay (52) tarafından, 11 Ekim’de, saldırıya uğradı. Arkasından gelen Özalpay, Arslan’ın başına satırla vurduktan sonra çevredekilerin tepkisi üzerine kaçtı. Polis ekiplerince yakalanan Özalpay, mahkemece tutuklandı. Eski eşinin satırlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Arslan ise hastanede tedaviye alındı. Ancak 44 gün süren yaşam savaşını önceki sabah kaybetti. Arslan için dün cenaze töreni düzenlendi. Anne Meral Sondikme ile baba Serdar Arslan güçlükle ayakta durdu. 

TABUTUNU KADINLAR TAŞIDI        

Evladının tabutu başından bir an olsun ayrılamayan anne Sondik, “ Benim kimsem kalmadı. Ne istedin kızımdan. Hayvan dahi böyle doğranmaz, gitti Tubam. Eceliyle ölmedi kızım. Nereye gittin, her şeyini bıraktın. Azrail her gün geçti, kimse korumadı seni. Satırlarla hayvan doğrar gibi doğradı evladımı. Katil onu satırla doğradı. Ben artık yaşamam” diyerek, gözyaşı döktü. Acılı annenin sözlerinin yürekleri yaktığı törende cenaze namazını kıldıran İmam Necmi Dünya, kadın cinayetlerine dikkat çekerek, “Rabbimizden dileğimiz bu son olsun. Bir daha Ayşe’lerin, Tuba’ların akıbetleri böyle olmasın. Onlar her şeyden önce anadır” dedi. Ayşe Tuba Arslan’ın tabutunu, kılınan cenaze namazının ardından cenaze aracına kadınlar  taşıdı. Arslan, Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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