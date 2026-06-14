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Yaşam

Ne para ne altın... Adanalı hırsızlar pirinç ve bulgur çaldı

Adana'da bir eve giren 3 kadın, mutfakta bulunan pirinç, bulgur, makarna ve elektrikli ocağı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

IHA14 Haziran 2026 Pazar 10:07 - Güncelleme:
Ne para ne altın... Adanalı hırsızlar pirinç ve bulgur çaldı
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Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kadın, bir eve girerek mutfakta bulunan gıda malzemelerini ve elektrikli ocağı aldı.

PİRİNÇ, BULGUR, MAKARNA VE ELEKTRİKLİ OCAK ÇALDILAR

Evde bulunan pirinç, bulgur ve makarnaları toplayan şüpheliler, daha sonra elektrikli ocağı da yanlarına alarak olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra eve gelen ev sahibi, mutfaktaki malzemelerin ve elektrikli ocağın yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANLARI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Öte yandan, 3 kadının eve girip malzemeleri alarak uzaklaşması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin rahat tavırlarla sokaktan gelip sanki kendi evleriymiş gibi eve girdikleri ve 15 dakika kaldıktan sora çıkıp gittikleri görüldü.

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