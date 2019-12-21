21.12.2019 15:53 - Güncelleme: 21.12.2019 15:53

Necip Fazıl Ödülleri 2019 sahiplerini buluyor. Necip Fazıl Ödülleri kazananları kim? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Türk basınının öncü gazetesi Star, edebiyat dünyasında büyük yankı bulan ve kültür sanat camiasının en prestijli ödül töreni Necip Fazıl Ödülleri’nin bu yıl altıncısını düzenliyor. Fikir sanat dünyamıza özgün eserleriyle katkı sağlayan yapıtların sahipleri, yoğun ilgi gören törende ödülleriyle buluşuyor. Star Gazetesinin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlenen gecenin onur konuğu Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacak. Necip Fazıl Ödülleri 2019 hakkında tüm detaylar haberimizde..

NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ 2019 SAHİPLERİNİ BULUYOR!

Türk basınının öncü gazetesi Star, edebiyat dünyasında büyük yankı bulan ve kültür sanat camiasının en prestijli ödül töreni Necip Fazıl Ödülleri’nin bu yıl altıncısını gerçekleştiriyor. Fikir sanat dünyamıza özgün eserleriyle katkı sağlayan yapıtların sahipleri, yoğun ilgi gören törende ödülleriyle buluşuyor. Star Gazetesinin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlenen gecenin onur konuğu Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacak. 21 Aralık 2019 Cumartesi günü saat 19:00’da Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek ödül gecesine kültür ve sanat dünyasından önemli isimler katılacak.

NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ KAZANANLARI KİM?

İBRAHİM TENEKECİ - NECİP FAZIL ŞİİR ÖDÜLÜ

İlk kitabı Üç Köpük’ten itibaren dikkat çeken temiz Türkçe’si, kendine özgü, istisnai bir şiir dünyası kurma becerisi, modernleşmenin yol açtığı toplumsal ve bireysel çelişkilere dair güçlü dikkati ve şiir yayıncılığına katkıları sebebiyle Necip Fazıl Şiir Ödülü’ne layık görülmüştür.

CEMAL ŞAKAR - NECİP FAZIL HİKÂYE-ROMAN ÖDÜLÜ

Kişisel açmazları ve dramları, sadece bireysel/içsel bir derinliğe değil, aynı zamanda, hakikate ve toplumsal sorunlara ulaştırıp biçimsel yeniliklerle hikâye sanatına yeni tonlar, yeni renkler getirmesi; kendi kültürümüzün, medeniyetimizin hikâyesini modern hikâyenin imkânlarını kullanarak anlatması nedeniyle Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü’ne layık görülmüştür.

PROF. DR. MEHMET AKİF AYDIN-DR. COŞKUN YILMAZ - NECİP FAZIL FİKİR-ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın ve Dr. Coşkun Yılmaz’ın öncülüğünde kıymetli bilim insanlarınca hazırlanan, İBB, İSAM, İstanbul Medipol Üniversitesi ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Ajansı tarafından toplam 100 cilt halinde basılan, hukuk başta olmak üzere tarih, kültür, toplum ve siyaset alanında 6 asırlık belleğimizi İstanbul Mahkemeleri örneğinde bugüne taşıyan ‘İstanbul Kadı Sicilleri’ adlı eserden dolayı emeği geçen tüm bilim insanları adına Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın ve Dr. Coşkun Yılmaz, Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü’ne layık görülmüştür.

MERYEM KILIÇ - NECİP FAZIL İLK ESERLER ÖDÜLÜ

Dikkat çekici imgelerle örülü şiirlerinde, hayatın karmaşası ve bilinmezliği karşısındaki insanın tedirginliğini ve yalnızlığını aktarmaktaki yetkinliği sebebiyle Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü’ne layık görülmüştür.

EMİN GÜRDAMUR - NECİP FAZIL İLK ESERLER ÖDÜLÜ

Gerçekçi gözlemlerle insanın kritik, dönüşüm anlarını, lirik, şiirsel bir dille hikâyeye aktarması ve bunu da kalıcı bir insanlık tecrübesine dönüştürmesi nedeniyle Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü’ne layık görülmüştür.

EMCED İSLÂM EMCED - NECİP FAZIL ULUSLARARASI KÜLTÜR SANAT ÖDÜLÜ

Pakistan’da gelişen Modern Urdu Edebiyatı’nın en önemli şairlerden biri olarak ülkesinde genç edebiyatçılara örnek olan büyük şair Emced İslâm Emced, şiirleri yanında gazeteciliği ve senaryo yazarlığı ile de Pakistan’ın en tanınmış isimleri arasındadır. Ülkesinde saygın bir isim ve Türkiye dostu olarak tanınmakta olan Emced İslâm Emced, eserlerinin yanında, iki ülkenin kültürel dostluğuna verdiği katkılar sebebiyle Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü’ne layık görülmüştür.

PROF. M. UĞUR DERMAN - NECİP FAZIL SAYGI ÖDÜLÜ

Türk-İslam hat sanatlarına yıllardır verdiği emek; geleneksel sanatlarımızı ve o sahanın sanatkarlarını yaşatma yolundaki incelikli ve kıymetli eserleri; ömrü boyunca biriktirdiği güzellikleri bugünkü kuşağa ulaştıran hatıraları sebebiyle Necip Fazıl Saygı Ödülü’ne layık görülmüştür.