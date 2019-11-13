Nisanda, İnönü Mahallesi'ndeki Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Necmeddin Kuyucu'yu (45) odasında bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanan 11. sınıf öğrencisi F.Ç. (17) hakkında, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

Mahkemece kabul edilen iddianamede, F.Ç'nin ilk sorgusunda suçu kabul ettiği bildirildi. İddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Suça sürüklenen çocuğun, aldığı disiplin cezasının haksız yere verildiğini düşünerek müdür başyardımcısı ve disiplin kurulu başkanı Necmeddin Kuyucu'ya husumet beslediğini, 1,5 hafta okuldan kaçarak, sokakta yatacağını düşündüğünü, kendisini korumak amacıyla 1 hafta önce de 25-30 liraya hatırlamadığı bir yerden bıçak aldığını, çantasında bıçak olduğu halde Kuyucu'nun odasına girdiğini, masanın hemen önünde bulunan sandalyeye oturduğunu, 'Bu okuldan gideceğim.' dediğini, izin almadan oturduğu için kendisine kızan Kuyucu'nun 'Sen kimsin?' diye kızdığını, kulağını çekeceğini ya da yüzünü iteceğini sanarak sol eliyle onun elini desteklediğini, bunun üzerine Kuyucu'nun kendisine 'Sen hocana karşı mı geliyorsun?' diyerek diğer eliyle yüzünü ittiğini, kendisini kaybettiğini, daha sonra ne olduğunu hatırlamadığını, bıçağı boğazına dayadığını, çok sayıda öğretmenin odada olduğunu hatırladığını, olay anını, kaç kere vurduğunu hatırlamadığını, bir kere vurduğunu hatırladığını, herhangi bir madde kullanmadığını, psikolojik rahatsızlığının da olmadığını, çok pişman olduğunu beyan ettiği belirtildi."

- DÖRT BIÇAK DARBESİNİN HER BİRİ ÖLDÜRÜCÜ NİTELİKTE

Adli Tıp Kurumunun Kuyucu ile ilgili raporuna da yer verilen iddianamede, maktulun vücudunda 5 kesici delici alet yarası ve 1 kesik vasıfta yara tespit edildiği, dış muayenede kesici delici alet yaralarının her birinin tek başına öldürücü nitelikte olduğu, Kuyucu'nun ölümünün, kesici delici alet yaralanmasına bağlı omur kesisiyle iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana geldiği belirtildi.

İddianamede, müşteki avukatı tarafından suça sürüklenen çocuğun nüfus kaydının doğru olmadığı, sanığın 18 yaşından büyük olduğu yönündeki iddianın araştırıldığı, buna ilişkin belgelerde sanığın nüfus kaydının doğru olduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

İddianamede, suça sürüklenen çocuğun 15 Ocak 2019'da "Genel ahlak ve adaba uygun olmayan, yanlış algı oluşturabilecek tutum ve davranışları alışkanlık haline getirmek" suçundan okuldan 3 günlük kısa süreli uzaklaştırma cezası aldığı ifade edildi.

- SANIK HAKKINDA 24 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Kuyucu'nun doğrudan odasını gösteren görüntü kaydının bulunmadığına işaret edilen iddianamede, sanığın Kuyucu'nun odasına iki kere gittiği, ilkinde odanın kalabalık olması nedeniyle hemen dışarı çıktığı, ikinci kez yalnız olan Kuyucu'yu bıçakla öldürdüğü belirtildi.

İddianamede, F.Ç'nin olay günü neden bıçak ve çanta taşıdığına yönelik makul gerekçe sunamadığı, kamu görevlisi Kuyucu'yu tasarlayarak öldürdüğü kanaatine varıldığı kaydedildi.

Suça sürüklenen çocuğun, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, sanığın, suç tarihinde 15-18 yaş grubu arasında bulunması nedeniyle verilecek cezada TCK'nin 31/3 maddesi gereğince indirim yapılarak 18 yıldan 24 yıla adar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık F.Ç'nin yargılanmasına, 22 Kasım'da Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.