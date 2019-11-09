Nene Hatun kimdir? Nene Hatun’un hayatı ve hikayesi sizlerle! İşte Nene Hatun'un tarihteki önemi

DKMP Genel Müdürlüğü 2009 yılında ilan edilen Nene Hatun Tarihi Milli Parkı’na ismini veren ve fedakar Türk Kadını’nın destanlaşan ismi olan Nene Hatun’un mezarını yeniledi. Tarihte 93 Harbi olarak anılan Osmanlı Rus Savaşı sırasında tarihe adını yazdıran ve o sırada henüz 20 yaşlarında olan Nene Hatun, Rusların Erzurum’da Aziziye Tabyası’nı ele geçirmesi üzerine, küçük yaştaki oğlunu ve üç aylık bebeğini geride bırakıp, şehit olan ağabeyinin silahını almış ve “Bebem anasız büyür de, vatansız büyüyemez.” diyerek cepheye koşmuş ve vatan savunmasında bulunmuştur. Cesaret ve kahramanlık timsali olan Nene Hatun hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

NENE HATUN KİMDİR?

Erzurum'un kuzeydoğusundaki kent merkezine 25 kilometre mesafede yer alan Çeperli köyünde 1857 yılında doğan Nene Hatun, 16 yaşındayken Erzurumlu Mehmed Efendi ile evlenerek Erzurum Taşmescit Mahallesi'ne gelin gitti. Kahraman Türk kadını Nene Hatun, Osmanlı tarihinin "93 Harbi" olarak adlandırılan en önemli savaşlarından 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşına 22 yaşında gencecik bir kadın olmasına rağmen "Bu bebeği bana Allah verdi, ona Allah bakar" diyerek bebeğini beşikte bırakıp Erzurum halkıyla cepheye koştu.

Genç yaşta gösterdiği büyük kahramanlıkla gönüllerde taht kuran, Türk kadınının kahramanlığının simgesi olan Nene Hatun'un bugün de dillerden düşmeyen bu cesareti nesilden nesle aktarılıyor.

NATO Orduları Başkomutanı Amerikalı General Matthew Ridgway'in Erzurum'da Nene Hatun'u cesaretinden dolayı ziyaret ederek elini öpmesi, kahraman Türk kadınının vatanı için tüm fedakarlığı yapabileceğini gösteren Nene Hatun isminin çok daha fazla tanınıp bilinmesini sağladı.

Cumhuriyet döneminde "Kırkgöz" soyadını alan Nene Hatun'un dördü erkek, ikisi kız altı çocuğu dünyaya geldi.

İlk çocuğu Nazım'ı ve sonradan doğan iki oğlunu 1. Dünya Savaşı'nda şehit veren Nene Hatun, yakalandığı soğuk algınlığı ve zatürre nedeniyle kaldırıldığı Numune Hastanesinde 22 Mayıs 1955'te vefat etti. Hayatının son günlerinde 8 Mayıs 1955'te "yılın annesi" seçilen kahraman Türk kadını Nene Hatun'un mezarı, Erzurum'da kahramanca mücadele ettiği Aziziye Tabyaları'nda bulunuyor.