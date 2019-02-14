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Nescafe Samsung Galaxy Note 9 çekilişi ne zaman? (2019 Nescafe Mercedes A200 çekiliş sonuçları)

Nescafe Mercedes A200 kampanyası, 2019 Samsung Galaxy Note 9 çekilişi için geri sayım başladı. Nescafe 2019 çekiliş tarihi belli oldu. Peki Nescafe 2019 yılında Mercedes A200 kampanyasına başvuru nasıl yapılır? Mercedes Samsung Galaxy Note 9 hediyesini de verdiği yeni kampanyasına katılım nasıl yapılır? İşte Nescafe Mercedes A202 kampanyası.

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Nescafe Mercedes A200 kampanyası, 2019 Samsung Galaxy Note 9 çekilişi için geri sayım başladı. Nescafe 2019 çekiliş tarihi belli oldu. Peki Nescafe 2019 yılında Mercedes A200 kampanyasına başvuru nasıl yapılır? Mercedes Samsung Galaxy Note 9 hediyesini de verdiği yeni kampanyasına katılım nasıl yapılır? İşte Nescafe Mercedes A202 kampanyası.

Her yıl geleneksel olarak Nescafe çekilişiyle araba sahibi olmak isteyenlere 2019'da yeni fırsat. İç bir Nescafe Teklife gel sloganıyla Nescafe 2019 yılında Mercedes A202 araba veriyor. Ayrıca aynı çekilişle Samsung Galaxy Note 9 kazanma fırsatı. Bu sene oldukça bonkör olan Nescafe, 10 kişiye Mercedes 200 ve 100 kişiye Samsung Galaxy Note 9 veriyor.

Nescafe 2019 çekilişi ne zaman bitecek?

Nescafe 15 Ocak 2019 ve 15 Mayıs 2019 tarihleri arasında çekilişe katılma fırsatı bulabilirsiniz.

Nescafe 2019 kampanyasına nasıl katılırım?

Nesacafe paketlerinde yer alan şifreyi göndererek 10 Mercedes A202 yada 100 Samsung Galaxy Note 9 kazanma fırsatını yakalayabilirsiniz. İçtiğiniz kahvede şifreyi Ad-Soyad, Adres bilgileri birer boşluk bırakarak 6635'e SMS göndererek yada nescafe resmi internet adresine girerek çekilişe katılabilirsiniz.


Hangi Nescafelerde geçerli?

Nescafe 3'ü 1 arada Orginal
Nescafe 3'ü 1 Arada Extra
Nescafe Crema Latte
Nescafe 3'ü 1 arada Sütlü köpüklü
Nescafe 2'si 1 arada

Mercedes a200 ne kadar?

Nescafe A202 Style 2018 Model otomobil fiyatı 220,000 TL satışa çıkıyor. Çekilişe katılanlar arasında 10 kişi arabanın sahibi olacak.

Nescafe çekilişinden şifreyi aldığınız paketi kesinlikle atmayın, attığınız taktirde hediye kazansanız bile alamazsınız.

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