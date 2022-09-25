Neşet Ertaş'ın unutulmayan sözleri! Neşet Ertaş ölüm yıl dönümü mesajları ve sözleri

Neşet Ertaş, ölüm yıl dönümünde sözleriyle anılıyor. Türk halk ozanı Ertaş, Türkmen/Abdallık kültürünün ve müzik geleneğinin son büyük temsilcisidir. Vefatının sene-i devriyesinde 'Bazkırın Tezenesi'ni anmak isteyenler için Neşet Ertaş ölüm yıl dönümü mesajları ve sözlerini haberimizde derledik. İşte Neşet Ertaş'ın unutulmayan sözleri ve anma mesajları

NEŞET ERTAŞ SÖZLERİ

"Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil"

"Bana öldü demeyin, yoruldu gitti deyin..."

"Yapılan en büyük kötülük, iki âşık insanın arasına girmektir. Dert ayrılık derdiymiş, başka dert var mıymış ben bilmiyorum."

"Gönül Mecnun oldu Leyla bahane "

"Size karşı haddi aşan, hududu geçen, küstahlaşanları altın olsa kesenizde, bal olsa kasenizde tutmayın."

'Dikenine katlanamadığın gülü incitme, zorluğuna göğüs geremediğin yari sevme'

"İki büyük nimetim var, biri anam diğeri yârim. İkisine de hürmetim var, birisi var etti beni, birisi yâr etti beni.."

"Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez"

"İlimsizlik bilgisizlik yüzünden, cehalet hortlayıp çıkar mı çıkar. Sevgisizlik saygısızlık yüzünden, insan insandan bıkar mı bıkar."

"Herkesle yarenlik edilmez, her insanla, hatta çevrende bile olsa, seni tam tanımayan insanla yarenlik edilmez."

'Biz doğduğumuzdan beri yoksulduk. Varlığı görmedik ki yoksulluktan şikayet edelim.'

'Ne söyleyim şu dünyanın haline dağlar ayrı ayrı, çöl ayrı ayrı, şu insanlar bölüşmüşler dünyayı hudut ayrı ayrı yol ayrı ayrı.'

Özü gülmeyenin yüzü güler mi?

Can yakıp da kalp kırma. Senin de gül benzin solacak bir gün.

Her canlının kalbi Allah'a bağlı. Herkes ettiğini bulacak bir gün.

Darda kaldım diye umutsuz olma, Yok iken dünyayı var eden vardır.

Mühür gözlüm, seni elden sakınırım kıskanırım.

İnsanları birbirinden ayıran mezhepçilere karşıyım, mezheplere değil.

Ahu gözlerini sevdiğim dilber, sana bir sözüm var diyemiyorum.

Uyku girmez gözüne, gönlü viran olanın.

İlimsizlik bilgisizlik yüzünden. Cehalet hortlayıp çıka? mı çıkar?. Sevgisizlik saygısızlık yüzünden İnsan insandan bıkar? mı bıkar?.

Ağla sazım ağlanacak zamandır.

Kadın insandır. Biz erkekler ise insanoğlu.

Gönül Mecnun olmuş çölde geziyor.

Bir de şu var; Gönlün'ün eşini bulan garip değildir.

Kendi kendisinden utanmayan, yeryüzünde hiç kimseden utanmaz.

NEŞET ERTAŞ ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ



Biz doğduğumuzdan beri yoksulduk. Varlığı görmedik ki yoksulluktan şikayet edelim.

Sevgi dünyasına yalan girmez, gönülden sevmeyen Hak'ka eremez.

Kendini bilen bilmeyenin kusuruna bakmaz!

Denizi seyretmek gibidir bozkırda gökyüzünü seyretmek.

Aşk biterse yorulur insan, ben ne zaman ölürsem Neşet yoruldu desinler.

'Güneşe gülle at, karartır mı hiç? Allah sevmediğini yaratır mı hiç? İnsan olan insan darıltırmı hiç? Haksızlık haksızın özünden olur.'

'Uyku girmez gözüne , gönlü viran olanın.'

'Namerde muhtaç olmayacak ve ömrünü tamamlayacak şekilde bir ekmek parası lazım. Bunun fazlası, fazladır. İnsan tam ömre göre ölçmeli onu. Bugün son ekmeğini yeyip ölmeli, artan bir şey kalmamalı. Eğer ben öldüğümde bir çuval unum kalmışsa, ben suç işledim demektir...'

"Hepimiz devletin sanatçısıyız. Bu sıfat ayrımcılık gibi geliyor." diye reddeder.

'Kusur görenindir.'

'İnsanları birbirinden ayıran mezhepçilere karşıyım, mezheplere değil.'

'Hak bildiğim yoldan ayrı gitmedim, koğular getirip gıybet etmedim, gönülleri kırıp can incitmedim, bir garip sazımı çaldım giderim.'

"Şeytanca hiçbir şey çalmadım, hırsızlamadım. Ne aldımsa, ne verdimse aşk ile aldım, aşk ile verdim karşımdakine."

'Gurbette olanların hiç biri mutlu değil ben mutluyum diyene rastlayamassın. Neden?Gurbet herkesin içinde taş gibidir.'

'Sevgi dünyasına yalan girmez.Gönülden sevmeyen hakka eremez.'

'Özü gülmeyenin yüzü güler mi?'

" İnsanın derdi ne kadar büyük olursa gülüşü o kadar sıcak olurmuş, o dert güzelleştirirmiş onun yüreğini. öyle derler, bizim buralarda. o derdin büyüklüğü neye göre ölçülür biçilir bilmem ben. fakat birinin gülüşünün sıcaklığını hissettim mi, anlıyorum ki derdi çok. güzelleşmiş derdiyle."

'Kalpten kalbe bir yol vardır . Gözünen görünmez sırdır.'

'Ben diyorum ki, insan ve insanoğlu var. Ayrımcılığın sonu kavgadır, kavganın karı var mı?'

'Denizi seyretmek gibidir bozkırda gökyüzünü seyretmek.'

'Kendi kendisinden utanmayan, yeryüzünde hiç kimseden utanmaz.'

'Gönül kimi severse, aşk onda güzeldir.'

Nerde bir türkü söyleyen görürsen korkma yanına otur. Çünkü kötü insanların türküleri yoktur!...

'Ulu arıyorsan, Analar ulu Sevmişiz Gönülden, Olmuşuz Kulu Analar insandır, Biz İnsanoğlu."

'İlimsizlik bilgisizlik yüzünden. Cehalet ho?tlayıp çıkar mı çıkar. Sevgisizlik saygısızlık yüzünden İnsan insandan bıkar mı bıkar.'

'Darda kaldım diye umutsuz olma, Yok iken dünyayı var eden vardır.'

'İnsanın sevdigini kaybetmesi,Dişini kaybetmesi kadar ilginçtir.Acısını o an yaşar, yokluğunu ömür boyu.'

""Bizim oralarda seni seviyorum denmez, kurban olurum sana" denir.."

'Kendi kendisinden utanmayan, yer yüzünde hiç kimseden utanmaz'

"Derde düştüm dermanını aradım Derdimin dermanı yar imiş meğer"

'Kadınlar insandır, biz erkekler ise İnsanoğlu!'

'Kalpten kalbe bir yol vardır...Görülmez..'

'Can yakıp da kalp kırma. Senin de gül benzin solacak bir gün. Her canlının kalbi Allah'a bağlı. Herkes ettiğini bulacak bir gün.'

'İsterim ki bu dünyada, Hiç kimse cahil kalmasın , Okusun ilmin kitabın, Cahilden akıl almasın"

"Ağarsa saçların belin bükülse, birer birer hep dişlerin sökülse yinede taze fidan dalımsın sen benim"

NEŞET ERTAŞ KİMDİR?

Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde dünyaya geldi. Neşet Ertaş, Türk halk ozanı ve halk müziği şarkıcısıdır. Abdallık geleneğinin son büyük temsilcisidir. Yaşar Kemal, Ertaş'ı "Bozkırın Tezenesi" olarak adlandırmıştır.

Neşet Ertaş, Kırşehir ve ardından 2 yıl da Kırıkkale'de bulunduktan sonra 1957 yılının sonunda İstanbul'a gelerek Şen Çalar Plak'ta ilk plağını Neden Garip Garip Ötersin Bülbül adı ile babası Muharrem Ertaş'a ait bir türküyle çıkarır.

Halk tarafından çok beğenilen bu plağı diğer plak, kaset ve halk konserleri takip eder. 2 yıl İstanbul'da çalıştıktan sonra Neşet Ertaş Ankara'ya yerleşir ve sahne hayatına burada devam eder. 1962'de İzmir Narlıdere'de askerliğini yapar.

Askerliğini yaptıktan sonra Ankara'da çalıştığı gazinoda Leyla isminde bir kızla tanışır ve hemen evlenir. Babası Muharrem Ertaş, Neşet'in bu evliliğine şiddetle karşı çıkar. Bu olaylardan sonra Neşet Ertaş ve Muharrem Ertaş uzun yıllar konuşmazlar.

Neşet Ertaş ve Leyla Ertaş'ın bu evlilikten Döne, Canan adında iki kız ve Hüseyin adında bir erkek çocukları olur. 7 yıl evli kaldıktan sonra 1970'lerin başlarında ayrılırlar. 1978 yılında alkol ve sigara kullanımından dolayı parmaklarından felç geçirir ve işsiz kalır. Kardeşinin daveti üzerine Almanya'ya gider. Tedavi olur. Çocuklarının eğitimi ve sanatsal çalışmalarından dolayı uzun bir süre Almanya'da kalan sanatçı, 2000 yılında İstanbul'da verdiği konserle sahne hayatına geri dönmüştür.

Demirel zamanında kendisine sunulan 'devlet sanatçılığı' unvanını; "O dönem Süleyman Demirel cumhurbaşkanıydı. Devlet sanatçılığı bana teklif edildi. Ben, 'hepimiz bu devletin sanatçısıyız, ayrıca bir devlet sanatçısı sıfatı bana ayrımcılık geliyor' diyerek teklifi kabul etmedim. Ben halkın sanatçısı olarak kalırsam benim için en büyük mutluluk bu. Şimdiye kadar devletten bir kuruş almadım, bir tek TBMM tarafından üstün hizmet ödülünü kabul ettim. Onu da bu kültüre hizmet eden ecdadımız adına aldım." diyerek geri çevirmiştir.

Halk bu tavra destek vermiş ve Neşet Ertaş âdeta yaşayan bir efsane olmuştur. Unesco Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında yapılan ulusal envanterlerden Yaşayan İnsan Hazineleri Türkiye Ulusal Envanterine alınarak yaşayan insan hazinesi kabul edilen Ertaş, 25.04.2011 tarihinde İTÜ Devlet konservatuvarı tarafından fahri doktora ödülüne layık görülmüş, bağlamadaki tavrı ve türküleri konservatuvarlarda ders olarak okutulmuştur. Hayatı ve eserleri Doç. Dr. Erol Parlak tarafından iki ciltlik bir kitap hâlinde yayımlanmıştır.

25.09.2012 tarihinde İzmir'de tedavi gördüğü hastanede ileri evrede prostat kanseri nedeniyle yaşamını yitirmiştir. Cenazesi Kırşehir Bağbaşı Mezarlığında toprağa verilmiştir.

Mezarı ise babası Muharrem Ertaş'ın yanındadır. Mezar taşında ise "Sakin ol ha, insanoğlu. İncitme canı, her can bir kalp, Hakk'a bağlı. İncitme canı, incitme." yazılıdır.

Neşet Ertaş'ın adı Kırşehir'deki caddelerde, okullarda bulunmaktadır, ayrıca babası Muharrem Ertaş'la birlikte bir de anıtı bulunuyor.

Dünyada robot heykeli yapılmış ilk saz sanatçısıdır. Android heykeli dünyaca ünlü heykel sanatçısı Adil Çelik tarafından yapılmış, Kırşehir Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi'nde yerini almıştır.