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Yaşam

Nesli azalan türler arasında: 'İnsan yüzlü' balık oltaya takıldı

Antalya'nın Serik ilçesi açıklarında nesli azalan türler arasında yer alan ve halk arasında 'insan yüzlü' olarak bilinen sapan balığı, amatör balıkçının oltasına takıldı. Balığın büyüklüğünü görencü şaşıran amatör balıkçı, popülasyonu azalan balığı zarar vermeden denize bıraktı.

DHA2 Eylül 2024 Pazartesi 11:00 - Güncelleme:
Nesli azalan türler arasında: 'İnsan yüzlü' balık oltaya takıldı
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Halk arasında görünümü nedeniyle 'insan yüzlü' olarak bilinen sapan balığının popülasyonu, av baskısı ve yavrulama sayısındaki düşüş nedeniyle azaldı. Akdeniz'de rastlanan sapan balığı, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nin Kırmızı Listesi'nde 'nesli azalan tür' olarak belirlendi. Avlanması yasak olan balık türü, Antalya'da balıkçıların oltasına takıldı.

Serik ilçesi açıklarında oltasına canlı yem olarak taktığı barbun balığını 35 metre derinliğe bırakan amatör balıkçı, tuttuğu balığı bir süre uğraşın ardından yüzeye çıkardı. Oltasındaki büyük balığı görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan amatör balıkçı, 1,2 metre boyundaki sapan balığının nesli tehlike altındaki türler arasında yer aldığını tekne kaptanından öğrendi. Sapan balığıyla fotoğraf çektiren amatör balıkçı, zarar vermeden denize saldı.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, görünümü nedeniyle 'insan yüzlü' olarak bilinen sapan balığının, nesli tehlikedeki türler arasında yer aldığına dikkati çekti. Prof. Dr. Gökoğlu, "Bu balık, kemane balığı olarak bilinen, dipten beslenen tür. Kemane balığının avlanması yasak. Nesli tehlike altında. Popülasyonu kritik seviyedeki balık türleri arasında yer alıyor. Dipte kumulda beslenmesini yapar. İnsan yüzlü balık olarak bilinir. Kıkırdaklı balık türleri arasında yer alır. Zararsız türdür. Az sayıda yavru verir. Yumurta anne karnında gelişir ve doğum şeklinde üreme olur. Bu türlerin korunması gerekiyor. Balıkçılarımıza nesli tehlikedeki türleri yakaladıklarında zarar vermeden denize bırakmaları çağrısı yapıyorum" diye konuştu.

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