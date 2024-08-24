İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2024 Cumartesi / 19 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9872
  • EURO
    38,0601
  • ALTIN
    2745.1
  • BIST100
    9668.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Nesli tehdit altında... Hatay'ın Dörtyol ilçesinde görüldü
Yaşam

Nesli tehdit altında... Hatay'ın Dörtyol ilçesinde görüldü

Nesli tükenme tehlikesi altında olan sarı benekli semender, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde görüldü.

IHA24 Ağustos 2024 Cumartesi 09:11 - Güncelleme:
Nesli tehdit altında... Hatay'ın Dörtyol ilçesinde görüldü
ABONE OL

Dörtyol ilçesinde bulunan Üçkoz yaylasındaki evinde bahçe düzenlemesi yapan Bestami Ateş, çalıların arasında hareketsiz şekilde sarı benekli semenderi fark etti. İlk defa gördüğü hayvan karşısında şaşkınlık yaşayan Ateş, hayvana zarar vermeden başka bir yere taşıdı. Ateş, nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanı cep telefonuyla da görüntüledi.

Cep telefonuyla nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanı kayıt altına alan Bestami Ateş, "Yayla evinde ağacın altında bir yeri düzeltirken, gazellere çıkarırken fark ettim. Siyahlığını beneklerini görünce korktum, ne olduğunu anlamaya çalıştım o esnada bir çubuk alarak yaprakları üzerinden açarak canlı semenderi fark ettim. Ayaklarını açtı, irkildim, canlı olduğunu gördüm sonra baktım karnı şiş büyük ihtimal hamiledir diye düşündüm. İlk defa canlı olarak gördüğüm biraz da tuhafıma gitti yani hayatım boyunca ilk kez gördüğüm bir hayvan. Nesli tükenen bir canlı olduğunu öğrendim, ben de doğaya bıraktım" dedi.

  • sarılı semender
  • tükenme tehlikesi
  • Dörtyol gözlemi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.