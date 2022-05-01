İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2022 Pazar / 30 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8562
  • EURO
    15,6728
  • ALTIN
    905.75
  • BIST100
    2430.55
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Nesli tehlike altında! Tunceli'de görüntülendi
Yaşam

Nesli tehlike altında! Tunceli'de görüntülendi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde nesli tehlike altında olan ağaç yediuyurları görüntülendi. Uyku esnasında yedili gruplar halinde uyuyan bu canlılar, ceviz, fındık, palamut, ağaç kabuğu ve tomurcuklarla besleniyor.

AA1 Mayıs 2022 Pazar 09:58 - Güncelleme:
ABONE OL

Akyayık köyüne bağlı İkizler Mezrası'nda yaşayan Kamuran Gülmez, arpa ambarının içinde fareye benzer iki canlı gördü.

İnternette araştırma yapan Gülmez, hayvanların bilimsel adının "dryomys nitedula" olan ağaç yediuyurları olduğunu öğrendi.

Gülmez, hayvanları cep telefonu kamerasıyla görüntüledikten sonra doğal ortamına bıraktı.

Genelde ormanlık alanlarda yaşayan ağaç yediuyurları, yılın yedi ayını uykuda geçirebilen bir tür olarak biliniyor.

Uyku esnasında yedili gruplar halinde uyuyan bu canlılar, ceviz, fındık, palamut, ağaç kabuğu ve tomurcuklarla besleniyor.

  • Tunceli
  • nesli tehlike altında
  • ağaç yediuyurları

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.