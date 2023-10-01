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Yaşam

Nesli tükenme tehlikesi altında! Gece yarısı Diyarbakır'da görüntülendi

Diyarbakır'da nesli tükenmekte olan 'su samuru' görüldü.

IHA1 Ekim 2023 Pazar 10:55 - Güncelleme:
Nesli tükenme tehlikesi altında! Gece yarısı Diyarbakır'da görüntülendi
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde nesli tükenmekte olan su samuru, gece yarısı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde yer alan su samuru, Çınar ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Has köyünde görüldü. Gece saat 01.00 sıralarında evinin önündeki su kanalında bir hareketlilik fark eden Fırat Memkeze, elindeki feneri hareketliliği fark ettiği yere tutarak, kanaldan çıkan su samurunu cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başladı. Bir süre sonra tekrardan su kanalına giren su samuru gözden kayboldu. Su samurunu gören Fırat Memkeze, buralarda böyle bir hayvanla ilk kez karşılaştığını söyledi.

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