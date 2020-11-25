İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2020 Çarşamba / 9 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9744
  • EURO
    9,4868
  • ALTIN
    462.735
  • BIST100
    1320.98
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Nesli tükenme tehlikesi altında... Kahramanmaraş'ta görüntülendi
Yaşam

Nesli tükenme tehlikesi altında... Kahramanmaraş'ta görüntülendi

Koruma altındaki benekli Anadolu semenderi, Kahramanmaraş'ta görüntülendi. Benekli semender, üzerindeki renk cümbüşü ile görenleri kendisine hayran bırakıyor.

IHA25 Kasım 2020 Çarşamba 09:29 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 09:29
ABONE OL

2015 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” dahilinde koruma altındaki canlılardan olan benekli semender, Başkonuş Yaylası’nda fotoğraflandı. Yaylaya gelen doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülenen semenderin, genellikle yağmur sonrası ortaya çıktığı öğrenildi. Benekli semender, üzerindeki renk cümbüşü ile görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Başkonuş Yaylası işletmecisi Serhan Erdoğanyılmaz, “Yaylada başta ala geyikler olmak üzere birçok canlı türünü barındırıyoruz. Anadolu semenderi de bunlardan biri ve daha önce birkaç kez görüntülendi. Gezginler ve doğa fotoğrafçılarına denk gelen semenderin hiçbir şekilde yaşam alanına müdahale edilmiyor. Doğanın gerçek sahipleri onlardır” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.