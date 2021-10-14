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Yaşam

Nesli tükenme tehlikesi altında! Keban Baraj Gölü'nde görüldü

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) 'nesli tehdide yakın' kategorisinde listelenen su samuruna rastlandı.

AA14 Ekim 2021 Perşembe 14:02 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 14:02
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Keban ilçesinin Taşkesen Köyü Muhtarı Fikret Taşğın, göl kenarında su yüzeyinde gördüğü su samurunu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kayıtlarda, su samurunun baraj gölünde yakaladığı balığı yerken bir anda suya atlayıp gözden kaybolması, daha sonra gölde görülmesi yer alıyor.

Muhtar Taşğın, AA muhabirine, baraj gölünde karartı gördüğünü, yaklaştığında bunun su samuru olduğunu fark ettiğini söyledi.

Su samurunun balık yerken kendisini fark etmesi üzerine suya atladığını, bir süre suda görüldükten sonra gözden kaybolduğunu dile getiren Taşğın, daha önce de bölgede 3-4 kez su samuru gördüğünü ancak yanında cep telefonu olmadığı için onları görüntüleyemediğini belirtti.

Taşğın, "Dedelerimiz, babalarımız Fırat Nehri'nde bu hayvanın olduğunu söylerlerdi. Babam da bölgede yaklaşık 50 yıl önce su samuru gördüğünü söylemişti." dedi.

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