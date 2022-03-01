Nesli tükenme tehlikesi altında! Zonguldak'ta görüntülendi

IHA 1 Mart 2022 Salı 09:39 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 09:39

Çaycuma ilçesinde bir vatandaş, bir grup su samurunu fark edince o anları cep telefonu ile görüntüledi. Suyun içerisinde kendilerini gizleyerek ilerlemeye çalışan su samurları bir süre sonra Filyos Nehri'nde gözden kayboldu.