İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2022 Salı / 28 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Nesli tükenme tehlikesi altında! Zonguldak'ta görüntülendi
Yaşam

Nesli tükenme tehlikesi altında! Zonguldak'ta görüntülendi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde yer alan bir grup su samuru, bir vatandaş tarafından Filyos Nehri'nde görüntülendi.

IHA1 Mart 2022 Salı 09:39 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 09:39
ABONE OL

Çaycuma ilçesinde bir vatandaş, bir grup su samurunu fark edince o anları cep telefonu ile görüntüledi. Suyun içerisinde kendilerini gizleyerek ilerlemeye çalışan su samurları bir süre sonra Filyos Nehri'nde gözden kayboldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.