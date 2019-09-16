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Neslican Tay yoğun bakımda: Neslican Tay sağlık durumu nasıl? Neslican Tay kimdir?

Neslican Tay yoğun bakımda. Neslican Tay sağlık durumu nasıl? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kansere verdiği mücadeleyle tanınan Neslican Tay, yoğun bakıma kaldırıldı. Neslican Tay kimdir? şeklinde internet araştırmaları da yoğunlaştı. Üç defa kanseri yenen, her fırsatta kanserle savaşacağını dile getiren ve yaşama ümidini hiçbir zaman kaybetmeyen Neslican Tay'a sosyal medyadan destek yağıyor. Hastane Direktörü Özer Koca, Neslican Tay'ın durumuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: 'Neslican Tay için değerli hocalarımız ve ekip arkadaşlarımız elinden geleni yapıyor. İnşallah Neslican bir kez daha ne kadar güçlü olduğunu bizlere gösterecek.' dedi.

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Neslican Tay yoğun bakımda. Neslican Tay sağlık durumu nasıl?  Neslican Tay kimdir? gibi soruların yanıtlları yoğun bir şekilde merak ediliyor. Rize'de sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı yürüttüğü mücadele ile tanınan ve sosyal medya fenomeni haline gelen Neslican Tay (20), yoğun bakıma alındı. Takipçileri genç kızın sağlığına kavuşması için destekler veriyorlar. Hastane Direktörü Özer Koca, Neslican Tay'ın durumuyla ilgili açıklama yaptı. Neslican Tay, yoğun bakıma alınmadan önce paylaştığı son mesajında ''Şimdi her şeyin çok güzel olmasının tam zamanı bence. Hadi hemen olsun'' ifadelerini kullandı.
 
NESLİCAN TAY YOĞUN BAKIMDA
Kansere verdiği mücadeleyle tanınan Neslican Tay, yoğun bakıma kaldırıldı. Üç defa kanseri yenen, her fırsatta kanserle savaşacağını dile getiren ve yaşama ümidini hiçbir zaman kaybetmeyen Neslican Tay'a sosyal medyadan destek yağdı. 
 

 
NESLİCAN TAY SAĞLIK DURUMU NASIL?  
Hastane Direktörü Özer Koca, Neslican Tay'ın durumuyla ilgili açıklama yaptı. Özer Koca, "Neslican Tay için değerli hocalarımız ve ekip arkadaşlarımız elinden geleni yapıyor. İnşallah Neslican bir kez daha ne kadar güçlü olduğunu bizlere gösterecek." dedi. 
 
NESLİCAN TAY KİMDİR?
Kanserle mücadele eden Neslican Tay, 1998 senesinde Bursa hayata gözlerini açmıştır. Hem ilkokul hem de lise öğrenimini Rize’de tamamlayan Neslican Tay, üniversite sınavına girmeye 2 hafta kala kanser hastalığına yakalandığını öğrendi. Bu nedenle kanser tedavisi görmeye başladığı için bir süre eğitimini yarıda kesmek mecburiyetinde kalsa da ilerleyen zamanlarda tekrardan üniversite sınavına girerek Bahçeşehir Üniversitesi'nde Psikoloji bölümüne yerleşmeye hak kazanmıştır. Bir taraftan kanserle savaşırken diğer taraftan da eğitimini sürdüren Neslican Tay, Manisalı bir baba ve Rizeli bir annenin çocuğudur.
 

 
NESLİCAN TAY: ''BACAĞIM YOK AMA YAŞAMA SEVİNCİM VAR!''
2018 tarihinde kanserden ötürü bir bacağını kaybeden ve kendisini ‘Demir Kadın’ olarak niteleyen Neslican Tay, Ayşe Arman’a verdiği röportajda "Bacağım yok ama yaşam sevincim var!" , "Bacağımın kesilmiş olmasının hayatımı etkilemesine izin vermeyeceğim. Ben bir bacaktan ibaret değilim ki... Çok daha fazlasıyım!" şeklinde ifadelere yer vererek milyonlarca kişi için büyük örnek teşkil etti.

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