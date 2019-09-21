Ölümüyle Türkiye'ye yasa boğdu... Memleketine uğurlandı

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Ölümüyle Türkiye'ye yasa boğan Neslican Tay’ın cenazesi memleketi Rize’ye uğurlandı

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Neslican Tay’ın cenazesi, memleketi Rize’ye uğurlandı. Tay’ın kanser nedeniyle kesilen bacağını daha önce gömdüklerini ve cenazesinin de bacağının yanına gömüleceğini söyleyen dayı Ömer Yazıcı, “Neslican'ın umut olduğu bütün hastalar, lütfen mücadelenizi bırakmayın. Neslican'ın ruhunu bu şekilde yaşatacağız inşallah” dedi.

  • İHA
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Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Neslican Tay’ın cenazesi tedavi için yattığı hastaneden alınarak memleketi Rize’ye götürülmek üzere yola çıktı. Neslican’ın ailesi büyük üzüntü yaşarken, hastaneye gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve sanatçı Haluk Levent aileye başsağlığı diledi. Hastaneden otobüsle alınan cenaze, Neslican’ın ailesiyle birlikte memleketi Rize’ye doğru yola çıktı.
 
“Neslican'ı kaybetmedik, Neslican'ın sadece bedenini kaybettik”
Neslican Tay’ın kanser nedeniyle kesilen bacağını daha önce gömdüklerini ve cenazesinin de bacağının yanına gömüleceğini belirten dayı Ömer Yazıcı, “Bu süreçte bizi bırakmayan, yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum. Neslican’ı dün gece kaybettik. Ama Neslican’ın bedenini kaybettik. Neslican'ın ruhu ve başlattığı savaş, başlattığı mücadeleyi miras olarak, vasiyet olarak kabul ettik. Bu konuda Türkiye'deki bu hastalıkla mücadele eden bütün herkese vermiş olduğu umudu ayakta tutmak için Neslican'ın ruhunu yaşatacağız. Neslican'ın bize bırakmış olduğu mücadelenin mirasını yaşatacağız. Neslican, bıkmadı, bırakmadı, salmadı belki onun yerinde bizler olsaydık çok daha erken pes ederdik. Bu hastalıkla, bu illetle mücadele eden herkese şu mesajı verdi. 'Bırakmayın, savaşmayı bırakmayın lütfen bırakmayın.' Bunu ben bütün süreci birinci dereceden yaşayan dayısı olarak söylüyorum. Lütfen Neslican'ın umut olduğu bütün hastalar, bütün insanlar lütfen mücadelenizi bırakmayın. Neslican'ın ruhunu bu şekilde yaşatacağız inşallah. Birazdan gideceğiz. Neslican'ın annesinin ve kendisinin istediği bir şey vardı. Biz iki sene evvel, Neslican'ın bacağını kestiğimiz zaman bacağını bırakmamıştık hastanede. Onu memleketimizde, Rize'de gömmüştük. Cenazesini de bacağının yanına, bedenini bütünleştireceğiz orada. Cenazesi Rize'de olacak. Yarın Rize Sahil Camii'nde öğlenden sonra cenaze namazını kılıp aile kabristanımıza defnedeceğiz. Birazdan Rize'ye doğru hareket edeceğiz” dedi.
 
“‘Ben en azından savaşarak kaybederim’ diyen bir kızımızdı”
Aileye başsağlığı dilemek için hastaneye gelen Haluk Levent, “Arkadaşlar hepimizin başı sağ olsun. Az sonra otobüsümüz gelecek ve Rize’ye doğru hareket edilecek. Aileyi toparladık. Az önce de Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ziyaret ettiler. Ailesine başsağlığı dilediler. Kesinlikle miras kaldı. Bunu hepimiz biliyoruz. O bu mücadelenin neferiydi. ‘Ben en azından savaşarak kaybederim’ diyen bir kızımızdı. Hepimizin başı sağ olsun. Diyebilecek bir şey yok. Çok üzgünüz. Bundan sonra onun anısını en güzel şekilde yaşatmaya çalışacağız” diye konuştu.
Öte yandan, Neslican Tay’ın cenazesi yarın öğlen namazını müteakip Rize merkez Sahil Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecek.

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