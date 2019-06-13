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Netflix'ten Stranger Things müjdesi

Popüler dizilerini yeni video oyunlarıyla buluşturan Netflix şirketi, yayın platformunu dev bir multimedya imparatorluğuna dönüştürmek için yeni adımlar atıyor. Bu kapsamda, üçüncü sezonu için geri sayım yapılan Stranger Things dizisinin oyunu da diziyle aynı tarihte, 4 Temmuz 2019’da Nintendo Switch için piyasaya sürülecek. Mobil oyun ise 2020 yılında çıkacak.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı bulunan yayın platformu Netflix, dev bir multimedya imparatorluğuna dönüşmek için yeni adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda üçüncü sezonuna geri sayım yapılan Stranger Things dizisini deneme tahtası yapan Netflix, popüler dizinin mobil oyununu da dizinin yeni sezonuyla aynı tarihte, 4 Temmuz’da Nintendo Switch için piyasaya sürecek.
 
Bloomberg’de yer alan habere göre, dizinin oyununu “Stranger Things 3: The Game” ismiyle çıkaracağını açıklanan Netflix, yıl sonuna doğru çıkması beklenen bir başka oyun için ise “The Dark Crystal: Age of Resistance” isminin lisansını aldı.
 
Video oyunları kendisi geliştirmeyen veya üretmeyen Netflix, karakterlerin lisanslarını başka şirketlere vermeyi tercih ediyor.
 
Ürettiği filmleri ve dizileri başka ürünlere çevirme imkânlarını değerlendiren Netflix, Stranger Things dizisini deneme tahtası olarak kullanmaya devam ediyor. Platformun en popüler dizileri arasında yer alan Stranger Things için 2017 yılında bir mobil oyun çıkaran Netflix, popüler dizisini o günden bu yana tişörtler, kola şişeleri ve dondurmalarda değerlendirdi.
 
MOBİL OYUN 2020’DE
 
Şirket, yeni mobil oyunu ise 2020 yılında çıkaracak. Elektronik Eğlence Fuarı (Electronic Entertainment Expo: E3) 2019’a katılan Netflix şirketi, mobil oyunun müjdesini, şirketin resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla verdi.
 
Next Games şirketiyle iş birliği kapsamında çıkarılacak olan mobil oyun, konum temelli RPG/bulmaca türünde olacak. Upside Down’ın karanlığı/kötülüğüyle mücadele edilecek olan oyun iOS ve Andorid platformlarında oynanabilecek.

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