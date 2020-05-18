İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8986
  • EURO
    7,4626
  • ALTIN
    386.236
  • BIST100
    99768.1
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Nevşehir'de yüzlerce araç “Arabalı Sinema” etkinliğine katıldı
Yaşam

Nevşehir'de yüzlerce araç “Arabalı Sinema” etkinliğine katıldı

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Arabalı Sinema Günleri etkinliği ikinci gününde de büyük ilgi gördü. Etkinliğin gerçekleştirildiği alanı dolduran yüzlerce araç içerisinde vatandaşlar “Türk İşi Dondurma” filmini izledi.

İHA18 Mayıs 2020 Pazartesi 00:26 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 00:26
ABONE OL

Nevşehir Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara moral vermek amacıyla düzenlenen Arabalı Sinema Günleri etkinliği devam ediyor. Bektik Mahallesi’nde bulunan kamyon ve tır garajında gerçekleştirilen etkinliğe araçları ile gelen vatandaşlar kurulan dev ekranın önüne araçlarını park ederek Türk sinemasının sevilen filmlerini izliyor. Filmlerin seslerinin kapalı devre radyo sistemi ile dinlenebildiği etkinlikte araçlarından inmelerine izin verilmeyen vatandaşlara Nevşehir Belediyesi tarafından gazoz ve patlamış mısır ikramında bulunuluyor.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinliğin ilk gününde Cumartesi akşamı “Müslüm” filmini izleyen Nevşehirliler, ikinci günde ise “Türk İşi Dondurma” adlı filmi izledi. Etkinlik öncesinde araçlarında vatandaşları selamlayarak aileleri ile birlikte gelen çocuklara eşi Melek Arı ile birlikte çeşitli hediyeler dağıtan Belediye Başkanı Rasim Arı, büyük ilgi gören açık havada arabalı sinema etkinliğinin süreceği müjdesini verdi. Arı yaptığı konuşmasında, “Korona virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlarımıza bir nebzede olsa moral vermek için düzenlediğimiz bu etkinlik gerçekten büyük ilgi gördü. Vatandaşlarımızdan gelen yoğun istek üzerine Ramazan Bayramı’nın 3. günü yeni bir filimle bunu tekrarlayacağız. Sevginiz, muhabbetiniz ve katılımızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu gibi etkinlikleri sizin hak ettiğiniz şekilde sizlere sunmaya devam edeceğiz.“ dedi.

Gerçekleştirdikleri altyapı ve üstyapı çalışmaları ile Nevşehir’i tamamen yenilediklerini belirten Arı, “Sadece kültürel faaliyetleri değil beraberinde de bu şehrin yaşanabilir bir şehir olmasını temin etmek, arzu ettiğimiz ve söz verdiğimiz manada marka şehir haline getirebilmek için ne tatil, ne gece, ne gündüz dinleyeceğiz ve 7 gün 24 saat durmadan, duraksamadan, ilk günkü heyecanla, samimiyetle ve aşkla size hizmet etmeye, şehrimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

72 yaşındaki damat eşinin vefatının ardından 107 yaşındaki kayınvalidesine gözü gibi bakıyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.