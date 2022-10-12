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Yaşam

Neye uğradıklarını şaşırdılar! Balıkçı teknesinin ağına takıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden avlanmak için denize açılan balıkçı teknesinin ağına, Düzce açıklarında uçak parçaları takıldı. Neye uğradıklarını şaşıran balıkçılar ağlarının çok büyük zarar gördüğünü belirtti.

AA12 Ekim 2022 Çarşamba 01:07 - Güncelleme:
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Balıkçı teknesinin ağına takıldı
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Trabzon'dan balık avlamak için ilçeye gelen bir firmaya ait 3 gırgır, Düzce'nin Akçakoca ilçesinin 14 mil açığında ağ attı. Kısa süre sonra ağı çeken tekne tayfası, ağda uçak parçaları olduğunu gördü.

Yapılan araştırmada, uçağın 2009 yılında su altı sporları tutkunları için parçalara ayrılarak batırılan C-47 tipi askeri uçak olduğu öğrenildi.

Uçak enkazı Ereğli Bozahane Limanı'na getirildi, daha sonra ağdaki parçalar temizlendi.

Tekne yetkilisi Atilla Gümrükçü, gazetecilere, Akçakoca ilçesinin 14 mil açıklarında palamut için ağ attıklarını, ağlarına su altı sporlarında dalgıçlar için kullanılmak üzere batırılan uçak enkazının takıldığını söyledi.

'YAKLAŞIK 4-5 MİLYON LİRA ZARARIMIZ VAR'

Tekne yetkilisi Atilla Gümrükçü, "Düzce'nin Akçakoca ilçesinin 14 mil açıklarında palamut için ağ attık. Ancak ağa dalgıçlar için denize atılan hurda uçağın enkazı takıldı. Ağlarımız mahvoldu. Yaklaşık 4-5 milyon lira zararımız var" dedi.

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