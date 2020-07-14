14 Temmuz 2020 Salı 10:04 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 10:04

Nida Nur Yıldız eski eşi tarafından ifşa edildi, Burak Eltiler ile 8 Ağustos 2018 tarihinde evlendi, 10 Ocak 2019'da da boşandı. Bu süreçte özel görüntülerini çeken eski eş Burak Eltiler, boşanma aşamasında Nida Nur Yıldız'ın mahrem görüntülerini arkadaşlarına yolladı. Haberi duyan vatandaşlar Nida Nur Yıldız ifşa olayı nedir? şeklinde konu hakkında araştırma yapıyor. Kendisine gelen mesajlardan sonra harekete geçen talihsiz kadın araştırma sonucu gelin gittiği evde eşinin 3 farklı kadınla çekilmiş görüntülerini buldu. Delilleri toplayan Nida Nur Yıldız, savcılığa suç duyurusunda bulundu. İşte Nida Nur Yıldız olayının detayları...

Mersin'de Nida Nur Yıldız isimli genç bir kadın, boşandığı eşi tarafından başkalarına ifşa edilen mahrem görüntüleriyle kendisine şantaj yapıldığını öne sürdü. Eski eşi Burak Etiler’in, mahrem videolarını WhatsApp gruplarında paylaştığını iddia eden ve savcılığa suç duyurusunda bulunarak şikayetçi olan Nida Nur Yıldız’ın ifşa olayına sosyal medyadan da destek yağdı. Severek evlendiği, aynı yastığa baş koyduğu adamın şantajcı olduğunu öğrendi. Kocası tarafından evden kovulan Nida Nur Yıldız'ı eski eşi Burak Etiler'in ablası aradı ve "Senin hayatın benim iki dudağım arasında." dedi. Eski kocasının arkadaş çevresinden gelen mesajlardan bunalan genç kadın delilleri topladıktan sonra savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mersin'de yaşanan ifşa ve şantaj olayı sonrasında Twitter'da #BurakEtilertutuklansın etiketi TT oldu.

NİDA NUR YILDIZ İFŞA OLAYI NEDİR?

Nida Nur Yıldız'ın iddiasına göre psikolojik şiddet gördüğü için ayrıldığı eski eşi, genç kadının özel görüntülerini WhatsApp grubunda arkadaşlarıyla paylaştı.

Nida Nur Yıldız, Show TV ana haber bülteninde olayın detaylarını anlattı: "Aynı yastığa baş koyduğum insanın aslında bir sapık olduğunu gördüm. Elin adamının telefonunda benim videom vardı. WhatsApp grubuna atıyor... Aynı yastığa baş koyduğum, güvendiğim, inandığım insanın aslında bir sapık olduğunu gördüm. Ablası tarafından arandım, senin kaderin iki dudağımın arasında. 'Sen bunun kıymetini bilemedin' dendi. Hiçbir kadının kaderi hiçbir canlının iki dudağının arasında olamaz." dedi.

Yıldız açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Eski eşim esnaftır, tezgahta duran 22-23 yaşlarındaki bir çocuk bana sosyal medyadan ulaştı. Videoyu eşimin ortağının telefonunda gördüğünü söyledi hatta görüntülerin içeriğini de anlattı. Benim gelin olarak gittiğim evde 3 kadının daha videosunu çekmiş. Beni evden kovduğunda o kadınları çağırıyordu."