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Yaşam

Niğde'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Niğde'nin Bor ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA25 Şubat 2023 Cumartesi 13:38 - Güncelleme:
Niğde'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.27'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

VALİ YAVUZ'DAN AÇIKLAMA

Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, "Herhangi bir hasar yok. Ufak tefek çatlaklar bulunuyor. AFAD ekiplerinin taraması sürüyor" dedi.

AFAD BAŞKANI SEZER'DEN NİĞDE'DEKİ DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA

AFAD Başkanı Yunus Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Niğde ilimizin Bor ilçesinde saat 13.27'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

TATAR: BUNU BAĞIMSIZ BİR DEPREM OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ

Niğde Bor'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem ilgili AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar, "Bunu bağımsız bir deprem olarak değerlendiriyoruz" dedi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: EKİPLERİMİZ SAHADA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bor merkezli depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Fuat Oktay, "Ekiplerimiz sahada, hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Şu an için olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerine yer verdi.

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