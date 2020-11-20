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Yaşam

Niğde'de bir kişi boğuldu

Niğde 18 yaşındaki genç, yüzme havuzunda boğuldu.

DHA20 Kasım 2020 Cuma 00:51 - Güncelleme: 20 Kasım 2020 Cuma 00:51
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Niğde'de kapalı yüzme havuzunda giren R.D. (18), bir süre sonra çırpınmaya başlayınca cankurtanlar tarafından sudan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı.

İl merkezindeki kapalı yüzme havuzuna giren R.D., henüz bilinmeyen bir sebeple suda çırpınmaya başladı. Görevli cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan R.D.'ye ilk müdahaleyi havuzdaki çalışanlar yaptı. Olay yerine çağrılan ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan R.D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

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