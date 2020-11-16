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Yaşam

Niğde'de DEAŞ operasyonu

Niğde'de gözaltına alınan 4 DEAŞ şüphelisinden 1'i tutuklandı.

AA16 Kasım 2020 Pazartesi 21:09 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 21:09
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Niğde'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'a üye olduğu öne sürülen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla Suriye ve Irak uyruklu 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Suriye uyruklu M.F.A.I, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Irak uyruklu O.E.B. ile Suriye uyruklu A.E.D. ve M.B.E.R, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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