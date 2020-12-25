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Yaşam

Niğde'de kumar baskını: 40 bin lira ceza

Niğde'de evde kumar oynayan 19 kişiye 40 bin lira ceza verildi.

AA25 Aralık 2020 Cuma 18:59 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 18:59
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Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kiralık evde kumar oynadıkları belirlenen 19 kişiye 40 bin 432 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor ilçesi Kemerhisar beldesi Çayırlı Mahallesi'de O.Ö'nün kiraladığı evde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, kumar oynayan 13 kişi ile burada çalışan 6 kadın yakalandı.

Evde yapılan aramada, iskambil kağıtları, para, pos cihazı, sigara, alkol, tabanca ve 13 fişek ele geçirildi.

Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmek ve kumar oynamaktan 19 kişiye 40 bin 432 lira ceza kesildi.

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