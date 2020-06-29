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Yaşam

Niğde'de maske takma zorunluluğu getirildi

Niğde'de yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 1 Temmuz'dan itibaren maske takmak zorunlu hale getirildi.

IHA29 Haziran 2020 Pazartesi 19:07 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 19:07
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Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, korona virüs salgını nedeniyle dünyada can kaybı ve vaka sayısının artmaya devam ettiği belirtildi. Vatandaşlara maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik konusunda gerekli hassasiyeti sürdürmeleri hususunda uyarılarda bulunan Vali Yılmaz Şimşek, pandemi kurulunda yaptığı açıklamada Niğde’de bugüne kadar 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi. Şimşek, ’’Çok şükür ilimizde aldığımız tedbirler sonucu ülke ortalamasına göre iyi bir çizgimiz oldu. Hatta ilk zamanlar hiç vakamız yok. Ancak ülke genelindeki artışa paralel olarak ilimizdeki vakalarda artmalar oldu. Birçok hastamız iyileşerek taburcu oldu. Tabii bu arada 7 vatandaşımız hayatını kaybetti’’ dedi.

İl Pandemi Kurulu sonrası yapılan açıklamada ise, "İl Pandemi Kurulu 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren ilimiz genelinde vatandaşlarımızın tamamının ikametleri haricindeki kamu binaları, pazar yerleri, bahçe, bulvar, cadde, sokak gibi tüm kamusal alanlarda ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanılmasının zorunlu olduğuna karar vermiştir. Alınan karara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. ve diğer maddeleri gereğince para cezası verilecektir" denildi.

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