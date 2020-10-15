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Yaşam

Niğde'de ''tefeci'' operasyonu

Niğde'de 'tefeci' operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA15 Ekim 2020 Perşembe 23:52 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 23:52
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Polis ekiplerinin eş zamanlı operasyonunda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A. ve M.A.Ç. çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, C.E, S.E, Y.E, Z.E. ve H.M.G. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 13 Ekim'de kent merkezinde 7 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 8 çek-senet, 3 tapu, 7 cep telefonu, hafıza kartı, alacak verecek durumlarını gösteren çeşitli imzalı belge ve ajanda ele geçirilmişti.

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