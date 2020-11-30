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Yaşam

Niğde'de trafik kazası

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında iki araç şarampole devrildi 2 kişi yaralandı.

IHA30 Kasım 2020 Pazartesi 22:00 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 22:00
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Niğde’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışarak şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bor ilçesinde 51 LA951 plakalı hafif ticari araç ile 34 VR1702 plakalı otomobil, Niğde-Ankara karayolu Aliyer mevkiinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlar şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan A.K. ve H.Ç., ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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