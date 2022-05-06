İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2022 Cuma / 5 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8995
  • EURO
    15,6646
  • ALTIN
    898.358
  • BIST100
    2457.22
Yaşam

Nijerya'dan Ordu'ya gelin geldi

Ordu'nun Korgan ilçesine gelin olarak gelen Nijeryalı Martine Senagnon, burada Türk geleneklerine göre evlendi.

IHA6 Mayıs 2022 Cuma 09:59 - Güncelleme:
ABONE OL

Ordu'nun Korgan ilçesinde yaşayan Hasan Candur, çalışmak için memleketinden Nijerya'ya gitti. Orada Martine Senagnon ile tanışan Candur, iki tarafın da isteği üzerine evlenmeye karar verdi. Evlenmeye karar veren çift, ilçeye bağlı Çitlice Mahallesi'ne geldi. Çift, Nijerya dönüşü nikahlarının kıyılmasının ardından Türk geleneklerine göre yapılan düğünle birlikte dünya evine girdi.

Çiftin mutluluğuna aile yakınları ve mahallede yaşayanlar da ortak olurken, Nijeryalı Martine de gördüğü ilgi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.