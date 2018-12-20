Nimet Abla kimdir kaç yaşında nerede Milli Piyango Nimet Abla hikayesi nedir? Milyonlarca vatandaş Milli Piyango 2019 Yılbaşı özel çekilişi için Nimet Abla’da uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Nimet Abla hikayesini merak edenler haberimizde detaylı bilgiye erişebilir. Nimet Abla nasıl zengin oldu? Neden herkes Nimet Abla’dan Milli Piyango bileti almak istiyor. Bu zamana kadar 40 kişiyi zengin eden Nimet abla, Milli Piyango denilince akla ilk gelen isim. 27 yaşındayken Eminönü’nde tütüncülük ve sarraflık yapan İsmail Bey ile evlenmişti. İsmail bey 1928 yılında, dükkanda Türk Tayyare Cemiyeti’nin çıkardığı piyango biletlerini de satmaya başlamıştı. Biletleri esnafa veresiye dağıtıp paraları toplayamayan İsmaiş Bey iflasın eşiğine gelmişti ki Nimet Abla dümenin başına geçti. Annesinin adı Sıdıka Babasının adı Raşit olan Nimet Abla 1899 yılında İstanbul’ da dünyaya gelmiş olup asli ismi MELEK NİMET ÖZDEN ’ dir. Eşi İsmail Beyin 1928 yılında Eminönü Yeni Cami önündeki meydanda tütüncü ve sarraflık dükkanında müşterilerine Türk Tayyare Cemiyetinin çıkardığı piyango biletlerini satmaya başlamasıyla Nimet Abla’nın ilk biletçilik temelleri atılmış olur. İşte merak edilen Nimet Abla kimdir kaç yaşında nerelidir sorularının yanıtı ve son dakika haberler en son haberler star.com.tr’de…

Nimet Abla kimdir kaç yaşında nerede?

Nimet Abla Gişesinin Tarihçesi ve Nimet Abla’nın Biyografisi

Annesinin adı Sıdıka Babasının adı Raşit olan Nimet Abla 1899 yılında İstanbul’ da dünyaya gelmiş olup asli ismi MELEK NİMET ÖZDEN ’ dir.

Eşi İsmail Beyin 1928 yılında Eminönü Yeni Cami önündeki meydanda tütüncü ve sarraflık dükkanında müşterilerine Türk Tayyare Cemiyetinin çıkardığı piyango biletlerini satmaya başlamasıyla Nimet Abla’nın ilk biletçilik temelleri atılmış olur.

Eşi İsmail Bey Tayyare piyango biletlerinin ser bayisi olarak biletleri, tanıtmak maksadıyla küçük esnaflara dağıtır. Satılan biletlerin paralarını tahsil edemeyince işletmesi büyük zarara uğrar ve kapatma noktasını getirir.

Bu zor günlerde işin başına geçen Nimet Abla Türk Tayyare Cemiyetinin müdürü Merhum Fikret Bey ile görüşüp cemiyetin bir numaralı bayilik anlaşmasını yapar.

1931 yılının yılbaşında satmış olduğu biletlerden 100 Bin lira büyük ikramiye kazanılması onun uğruna inananların sayısını her geçen gün daha arttırmış ve o zamanın en çok traji olan İkbal , Tasvir ve Efkar gazetelerinin birinci sayfalarında Nimet Abla ’ nın talihliye 100 adet mor bin liralıkları sayarak teslim ederken çekilen fotoğraflarının ve röportajlarının yayınlanmasını ardından ve ‘’ Talih Nimet Abla ‘ dan doğuyor ‘’ inancını yüreklerine yerleştiren sadece İstanbul halkı değildi. Artık Türkiye’nin çeşitli illerinden gelip Nimet Abla gişesinden bilet almaya başlamışlardır.

1938 yılında zamanın valisi ve belediye başkanı merhum Lütfü Kırdar ‘ ın Eminönü meydanının genişletilmesiyle ilgili başlayan istimlâk çalışması nedeniyle şimdiki yerine taşınmıştır.

İşlerin çok olmasından dolayı gece gündüz kar, kış demeden çalışan Nimet abla gerektiğinde evi ne gitmez dükkanın üst katında yatardı.

Satmış olduğu biletlerden çıkan büyük ikramiyeleri gazetelerde yayınlatır ve iş yerine asarak reklamını yapardı.

Sattığı biletlerden insanları zengin ve mutlu etmek ona büyük haz ve mutluluk verirdi.

İlki 36 yaşında olmak üzere defalarca Hacca giden Nimet Abla ATATÜRK hayranı olup ‘’ Onun sayesinde bugünlerimizi yaşıyoruz derdi ‘’ ilke ve inkılâplarına verdiği değere olan inancının bir saygısı olarak her yıl ATA’ ya mevlit okuttururdu.

İnançlarına bağlı olan Nimet Abla ilk Türk iş kadınları arasında yerini almış ve piyango tarihine damgasını vurmuştur.

1963 yılının Ağustos ayında Esentepe ‘ de kendi adını vermiş olduğu bir cami inşaatına başladı ve 1970 yılında biten camiyi hizmete açtı. İç tasarımı 1980 yılında tamamlanmıştır. Bu camiye bir gelir kaynağı elde etmesi için 1971 yılında boğazdaki villasını satarak Hacı Nimet ismiyle bir vakıf kurmuş ve tüm gayrimenkullerini vakfa bağışlamıştır. Bugün bu vakıfta gayrimenkul irad geliriyle 200 kadar çocuk çeşitli okullarda eğitim görmektedirler.

Yetmişli yılların başlarına kadar işinin başına gidip şans dağıtmaya çalışan Nimet Abla hastalanıp felç geçirince sevgili müşterilerinden uzak kalır. Bir müddet felçli yaşayan Nimet Abla 28 Temmuz 1978 yılında vefat ettiğinde İstanbul ünlü simalarından birini daha kaybetmiş olur.

Evet Nimet Abla ebedi aleme çoktan göçtü, ama ‘’ onun uğurlu eli ‘’ hala Bahçekapı Eminönü Meydanı, Bakırköy İstanbul Caddesi ve Sirkeci Ankara Caddesindeki gişelerinde umut dağıtmaya devam ediyor. Türkiye ‘ nin çeşitli illerinden gelen ve Avrupa ‘ nın muhtelif yerlerinde çalışan insanlarımız onu hala canlı tutuyorlar.

NİMET ABLA HİKAYESİ NEDİR?

Bu zamana kadar 40 kişiyi zengin eden Nimet abla, Milli Piyango denilince akla ilk gelen isim. 27 yaşındayken Eminönü’nde tütüncülük ve sarraflık yapan İsmail Bey ile evlenmişti. İsmail bey 1928 yılında, dükkanda Türk Tayyare Cemiyeti’nin çıkardığı piyango biletlerini de satmaya başlamıştı. Biletleri esnafa veresiye dağıtıp paraları toplayamayan İsmaiş Bey iflasın eşiğine gelmişti ki Nimet Abla dümenin başına geçti.

Tütün, kırtasiye ve bilet satışına başlayınca baş bayiler durumdan rahatsız oldu ve küçük işletmelerin müşterileri ellerinden almalarını engellemek için rekabete girerek Nimet Ablaya da bilet vermemişti. Nimet Abla “bilet vermezseniz Ankara’ya gideceğim” deyince 10.000 adet bilet vermeye mecbur kaldılar.

İyi bir satıcı olan Nimet Abla elindeki biletleri satabilmek için küçük şeker kutularını biletle birlikte promosyon olarak verme kararı aldı. Bu şekilde 10.000 adet bileti kısa zamanda sattı. Yüksek sayıda bilet satmasına karşılık aynı oranda talihliye satış yapma ihtimalide artmış oldu. 1931 yılında 100.000 liralık büyük ikramiye biletini o satınca önü açıldı ve satışlarındaki rakamı hızla katlamaya başladı. Nimet Abla süreklikazandıran piyango bileti yenilik peşindeydi, reklam ve promosyona önem veriyordu. Sattığı biletlerin kaybolmaması için ön yüzünde kendi resminin olduğu zarflar bastırıyor, Anadoludaki müşterileriyle mektuplaşıyor, ödeme zorluğu olanlar için taksitle bilet satıyordu. Milli Piyango Efsanesi olan Nimet Abla, bugüne kadar tam 40 kişiyi zengin etti. Günümüzde Nimet Abla’nın bayisini artık kendi adını taşıyan yeğeni, Nimet Özden işletiyor.

Buradan da anlıyoruzki; iyi bir satış yöntemi ve yenilikçi düşünce, başarıyıda peşinden sürüklüyor. Satışta reklam, promosyon ve inovasyon çok önemlidir. Nimet abla her yıl diğer bayilere oranla çok daha fazla bilet satabildiği için, talihli kişinin kendisinden bilet alma olasılığı da artıyor.

2019 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Milli Piyango İdaresi'nin 2019 yılbaşı büyük ikramiyesi için 31 Aralık'ta yapılacak özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek.

YILBAŞI TAM, YARIM, ÇEYREK BİLET FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Bu yıl idarenin belirlediği fiyatlara göre tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet 17,5 liradan satılıyor. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, 31 Aralık tarihine kadar satışta yer alacak.

70 milyon liralık büyük ikramiyenin çeyrek bilete çıkması halinde 4 kişi yeni yıla milyoner olarak girebilecek.