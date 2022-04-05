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Yaşam

Nisa bebekten acı haber

Pendik'te boş bir araziye terk edilen 3 aylık bebeğin beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

DHA5 Nisan 2022 Salı 12:36 - Güncelleme: 5 Nisan 2022 Salı 12:36
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İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Pendik 11 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz, 29 Mart Salı günü Pendik'te boş araziye bırakılmış bir bebek ihbarına gitti. Durmaz, bulduklarında aç olduğunu fark ettikleri bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi. Nisa Mihriban ismi verilen bebek, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü. Bir süre sonra sağlık durumu kötüye giden 'Nisa Mihriban' bebek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Bebeğin bu sabah saatlerinde beyin ölümü gerçekleştiği öğrenildi.

Bebeğini terkeden Ebru S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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