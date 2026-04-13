Nisan ortasında kar esareti: Karayolları ekipleri 50 canı tipinin elinden çekip aldı

Muş'ta etkisini artıran kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Muş'un Hasköy ile Bitlis'in Mutki ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda 10 araç yolda kaldı. Olay, Hasköy-Mutki kara yolunun Kaymakam Çeşmesi mevkiinde meydana geldi. Yoğun kar ve tipi nedeniyle ilerleyemeyen araçlardaki vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, yoğun çalışma sonucu yolu ulaşıma açarak mahsur kalan araçların kurtarılmasını sağladı. Yolun yeniden ulaşıma açılmasıyla birlikte araçlardaki vatandaşlar güvenli şekilde yollarına devam etti.

Karayolları 113. Şube Şefliğinde greyder operatörü Ahmet Karagüzel, "Şu anda Muş Hasköy ile Bitlis Mutki yolunun 6. kilometresinde yoğun karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Nisan ayının ortasında olmamıza rağmen etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar kapanıyor. Karayolları ekipleri olarak yollarımızı açık tutmak ve trafiğin aksamaması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yolda mahsur kalan yaklaşık 10 araç vardı. Hemen müdahale edip yolumuzu trafiğe açarak araçların güvenli şekilde ilerlemesini sağladık" dedi.

Yolda mahsur kalanlardan Mutki İkizler Köyü Muhtarı Mutlu Çakır ise "İkizler köyünden Muş'a doğru yola çıktık. Nisan ayının ortasında olmamıza rağmen bölgede hâlâ kar yağışı etkisini sürdürüyor. Buna rağmen ekiplerimiz yolları sürekli açık tutuyor. Her gün düzenli olarak çalışmalar yapılarak herhangi bir aksaklık yaşanmadan ulaşım sağlanıyor. Bu hizmetlerden dolayı devletimize teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Görüyorsunuz, doğa şartları ne kadar zor olsa da yollarımız açık tutuluyor. Bu da devletimizin vatandaşına verdiği değerin en güzel göstergesidir" ifadelerini kullandı.