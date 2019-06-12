27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8244
  • 6,6078
  • 250.077
  • 92.825
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Nişanlısından ayrıldı, otogarda boğazını kesti

Samsun’da nişanlısından ayrılan bir kişi otogarda boğazını keserek intihar teşebbüsünde bulundu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, Bafra ilçesinde otogarda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce nişanlısından ayrılan Suat B., iddiaya göre ayrıldığı nişanlısını görmek için otogara gitti. Şahıs, burada birden eline geçirdiği falçata ile boğazını keserek intihar teşebbüsünde bulundu. Kanlar içerisinde yere yığılan şahsı gören çevredeki vatandaşlar ise şahsın boğazına tampon yaparak ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı şahıs daha sonra ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
 
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Binlerce civciv tek bir komutla ´hazır ola´ geçiyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Tunceli'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu

Tunceli'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu

Nesli tehlikede... Nemrut Dağı’nda görüldü

Nesli tehlikede... Nemrut Dağı’nda görüldü

Çaldıran'dan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Çaldıran'dan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Küçükkaya da İmamoğlu'nu yalanladı

Küçükkaya da İmamoğlu'nu yalanladı

Tezkere müjdesi bu hafta

Tezkere müjdesi bu hafta

12.3 milyon emekliye ek ödeme müjdesi

12.3 milyon emekliye ek ödeme müjdesi

Suudi Arabistan'dan dikkat çeken hamle! Yıllar sonra bir ilk

Suudi Arabistan'dan dikkat çeken hamle! Yıllar sonra bir ilk
 

POPÜLER HABERLER

Beyoğlu’ndaki kapkaç anları güvenlik kamerasına yansıdı

Beyoğlu’ndaki kapkaç anları güvenlik kamerasına yansıdı

Dünyanın en ilginç uçakları

Dünyanın en ilginç uçakları

Yolcuları kanatta taşıyacak!

Yolcuları kanatta taşıyacak!

Havada şok karşılaşma!

Havada şok karşılaşma!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA