Nobelli kitapla gel, metroya bedava bin
Polonya’da Wroclaw kentinde, yazar Olga Tokarczuk’un Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanmasını kutlamak için Tokarczuk’un kitaplarını yanında bulunduranların hafta sonu boyunca toplu taşıma araçlarından bedava yararlanacağı duyuruldu.
Kentin Ulaştırma Dairesi, Tokarczuk kitaplarını yanında bulunduran vatandaşların hafta sonu boyunca kitaplarını göstererek otobüslerde ve tramvaylarda bedava seyahat edebileceklerini bildirdi. İsveç Akademisi geçen yıl akademiyi sarsan cinsel taciz skandalı nedeniyle duyurusu ertelenen 2018 Nobel Edebiyat Ödülü’nün Polonyalı yazar Olga Tokarczuk’a verildiğini açıklamıştı. Tokarczuk’un “sınırlar arası geçişleri bir yaşam biçimi olarak ansiklopedik bir tutkuyla temsil eden anlatısal hayal gücü” nedeniyle ödüle layık görüldü.
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