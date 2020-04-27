Nur Yerlitaş neden öldü? Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın hastalığı neydi?

27 Nisan 2020 Pazartesi 16:23 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 16:23

Nur Yerlitaş hayatını kaybetti. Son dönemlerde hastalığı ile gündemde olan ve bir süredir kendini evine kapatan modacı Nur Yerlitaş hakkında son dakika ölüm haberi geldi. Sağlığı için bir süre medyadan uzak duran Nur Yerlitaş'ın son zamanlarda kötüleştiği bilinirken gelen acı haber sanat camiasını yasa boğdu. Sevenleri ve ailesi Nur Yerlitaş'ın ölüm haberiyle sarsılırken vatandaşlar "Nur Yerlitaş neden öldü, Nur Yerlitaş'ın hastalığı neydi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın hastalığı ve ölümüyle ilgili detaylar.

NUR YERLİTAŞ'IN HASTALIĞI NEYDİ?

Nur Yerlitaş'ın hastalığı neydi? sorusu günün en çok merak edilen konusu oldu. İşte Nur Yerlitaş hakkında merak edilenler.

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın bir süredir beyin kanseri tedavisi gördüğü biliniyordu. Beyin kanseri olduğu bilinen Nur Yerlitaş'ınölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

NUR YERLİTAŞ KİMDİR?

Nur Yerlitaş, 11 Aralık 1960 tarihinde İstanbul Vefa’da doğmuştur.

Annesinin adı Saadet Yerlitaş’dır. Benan adında bir kız kardeşi vardır. Dobralığı ile biliniyor. Bu yüzden sözünü sakınmak hiç ona göre değil. Kendisini “dikişçi” ve “kostüm tasarımcısı” olarak tarif ediyor. Bilindik ifadesiyle “modacı” olarak anılmak istemiyor. Bir dikiş atölyesi vardır.

Pek çok ünlü ismin sahne kostümünü tasarlayan Nur Yerlitaş, oda kariyerine 80’li yılların başlarında İtalya’dan ve Fransa’dan getirdiği kıyafetleri satarak başladı.

Anne tarafından Arap kökenli baba tarafından Giresunlu olan Nur Yerlitaş, jüri üyeliğini üstlendiği programlarla tanındı.

2010’da Yemekteyiz programında bazı ünlülerle daha yarışmacı olarak yer aldı. Demet Akalın’ın Giderli 16 isimli albümünde yer alan ”Türkan” isimli müzik klibinde oynadı. Genellikle moda alanında tanınıyor olsa da, 2007 yılında dans yarışmasının jüri üyeliğini de yaptı.