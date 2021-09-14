İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2021 Salı / 7 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4242
  • EURO
    9,965
  • ALTIN
    485.406
  • BIST100
    1438.28
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Yer Şırnak! Kepçe operatörü kömür ocağındaki kamyonları parçaladı
Yaşam

Yer Şırnak! Kepçe operatörü kömür ocağındaki kamyonları parçaladı

Şırnak'ta kömür ocağında çalışan kepçe operatörü, amcası alacağını vermeyince kepçeyle iş yerindeki 5 kamyonun kabin kısmını ezdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

HABERİN
VİDEOSU
DHA14 Eylül 2021 Salı 09:16 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 09:35
ABONE OL

Cudi Dağı eteklerindeki bir kömür ocağında kepçe operatörlüğü yapan Hakan M., iddiaya göre, amcası Ömer M.'den alacağını istedi. Parası ödenmeyince Hakan M., ekskavatörle kömür ocağındaki 5 kamyonun kabin kısımlarını parçaladı. İşçilerin araya girmesi ile sakinleşen Hakan M. bir süre sonra ekskavatörden indi. Kamyonlarda hasar meydana gelirken, Hakan M. araçları ezdiği anlara cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaklaşık bir ay önce yaşandığı belirtilen olay sonrası amca ile yeğen Hakan M.'nin anlaştığı, durumun emniyete yansımadığı bildirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.