Yer Şırnak! Kepçe operatörü kömür ocağındaki kamyonları parçaladı

DHA 14 Eylül 2021 Salı 09:16 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 09:35

Cudi Dağı eteklerindeki bir kömür ocağında kepçe operatörlüğü yapan Hakan M., iddiaya göre, amcası Ömer M.'den alacağını istedi. Parası ödenmeyince Hakan M., ekskavatörle kömür ocağındaki 5 kamyonun kabin kısımlarını parçaladı. İşçilerin araya girmesi ile sakinleşen Hakan M. bir süre sonra ekskavatörden indi. Kamyonlarda hasar meydana gelirken, Hakan M. araçları ezdiği anlara cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaklaşık bir ay önce yaşandığı belirtilen olay sonrası amca ile yeğen Hakan M.'nin anlaştığı, durumun emniyete yansımadığı bildirildi.