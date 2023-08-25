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Yaşam

O ilde yaşayanlar dikkat! Dünyanın en zehirlisi Türkiye'de görüldü

Dünyanın en zehirli örümceklerinden biri olan argiope lobata türü Malatya'nın Arapgir ilçesinde görüldü. Söz konusu örümceğin Afrika, Asya ve Güney Avrupa'da yaşam alanı buluyor.

IHA25 Ağustos 2023 Cuma 19:34 - Güncelleme:
O ilde yaşayanlar dikkat! Dünyanın en zehirlisi Türkiye'de görüldü
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Arapgir ilçesine bağlı Sinikli Mahallesi'nde doğa yürüyüşü yapan Görsel Sanatlar Öğretmeni Hüseyin Meydan gezisi sırasında tesadüfen dünyanın en zehirli örümceklerinden birisi olan argiope lobata türü örümcekle karşılaştı.

Örümceğin fotoğrafını çekerek internette araştırma yapan Meydan, üzerindeki farklı desenleri ile dikkat çeken argiope lobata türü örümceğin, taşıdığı güçlü zehirle insan vücudundaki sinir hücrelerini öldürerek can kayıplarına neden olabileceğini, ancak kolay kolay insanlara saldırmadığı, ölümcül zehrinin nörodejeneratif hastalığının tedavisinde kullanıldığı bilgisine ulaştı.

DÜNYANIN EN ZEHİRLİSİ

Türkiye'de iki türü olduğu bilinen dünya genelinde ise Afrika, Asya ve Güney Avrupa'da yaşam alanı bulunan örümceğin ender rastlanan bir tür olduğunu kaydeden Meydan, "Doğa fotoğrafçılığıyla uğraşmaktayım.

Tatil için Malatya Arapgir Sinikli köyünde fotoğraf çekmeye çıktığım sırada tesadüfen denk geldiğim ve fotoğrafını çektiğim örümceğin internette argiope lobata denilen zehirli örümcek türü olduğunu öğrendim. Ender görülen bir türle karşılaşmak benim için güzel bir deneyim oldu." diye konuştu

  • argiope lobata
  • zehirli örümcek
  • Arapgir

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